News

Dieser Megastar bleibt Hamburgs Spotify-Queen

Veröffentlicht

Spotify-Nutzerin
Der „Wrapped“-Jahresrückblick von Spotify gibt einen Einblick, welche Künstler in Hamburg besonders beliebt waren.
Foto: IMAGO/Pond5 Images

Taylor Swift bleibt in der Hansestadt die meistgehörte Künstlerin auf Spotify – vor dem Hamburger Rapper Bonez MC. Welche Songs, Künstler und Podcasts es in die Top Ten des Jahres geschafft haben:

Taylor Swift ist in Hamburg auch in diesem Jahr bei Spotify die meistgehörte Künstlerin. Auf die US-Sängerin folgt der in Hamburg geborene Rapper Bonez MC, wie aus dem „Wrapped”-Jahresrückblick des Musikstreaming-Anbieters hervorgeht. Auf Platz drei steht der Berliner Musiker Jazeek.

Der am häufigsten gestreamte Song des Jahres bei den Hamburgerinnen und Hamburgern ist demnach „Tau mich auf” von Zartmann, gefolgt von „Akon„ von Jazeek und „Ordinary” von dem US-Musiker Alex Warren. Bei den Alben liegt in der Hansestadt der Soundtrack zum Musical-Animationsfilm „KPop Demon Hunters” ganz vorne, der in diesem Jahr zum großen Erfolg für den Streamingdienst Netflix wurde. Auf den Plätzen zwei und drei folgen „Most valuable Playa” von Jazeek sowie das Album „Aymen“ des gleichnamigen deutschen Rappers.

Unterhaltung und True Crime bei Podcasts beliebt

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen sind dieses Jahr wieder gestiegen und liegen aktuell bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern. Spotify-Nutzer sollen jetzt mit der Funktion „Wrapped” auch wieder ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.

In den beliebtesten Podcasts geht es vor allem um Unterhaltung. „Gemischtes Hack” mit Felix Lobrecht und Tommi Schmidt belegt den ersten Platz, gefolgt von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” der Kaulitz-Brüder Bill und Tom. Dahinter schnitten in Hamburg auch die True-Crime-Podcasts „Mordlust” der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers sowie „Mord auf Ex” der Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze auf den Plätzen drei und vier gut ab.

Das könnte Sie auch interessieren: 60 Jahre Scorpions – Livealbum dokumentiert Jubiläumskonzert

Das Format wird in den sozialen Medien viel geteilt und gilt als beliebt. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit. Auch bei anderen Anbietern können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten verfolgen.

Die Top-Listen des Jahres

Die Top 10 der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler in Hamburg:

  1. Taylor Swift
  2. Bonez MC
  3. Jazeek
  4. Luciano
  5. Pashanim
  6. Linkin Park
  7. Aymen
  8. RAF Camora
  9. reezy
  10. Nina Chuba

Die Top 10 der meistgestreamten Songs in Hamburg:

  1. tau mich auf – Zartmann
  2. AKON – Jazeek
  3. Ordinary – Alex Warren
  4. Shabab(e)s im VIP – Pashanim, Ceren
  5. Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  6. Wackelkontakt – Oimara
  7. Show Me Love – WizTheMc, bees & honey
  8. Unsicher – Nina Chuba
  9. Plug – Aymen
  10. back to friends – sombr
