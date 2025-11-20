Dass König Boris großer Fan des FC St. Pauli ist, das kann man hier und da mal mitbekommen haben. Nicht zuletzt hat er mit Fettes Brot vor zehn Jahren zur Feier des Nicht-Abstiegs in die 3. Liga den Hit „Evelin“ von Nationalgalerie in „Ewald Lienen“ umgedichtet. Wie es zu diesem musikalischen Denkmal für den Coach kam, auch das können Sie ab sofort selbst in „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“ nachlesen. (Spoiler: Es hat vielleicht etwas mit einer Weihnachtsfeier und einer betrunkenen Autofahrt zu tun.)

Oder Sie lassen es sich vorlesen, denn König Boris feiert im Rahmen der Reihe „Der Norden liest“ Buchpremiere im (natürlich) Millerntor-Stadion. Da erzählt er – wie in seinem Debüt – Geschichten von ersten Stadionbesuchen, geglückten wie missglückten Auswärtsfahrten, Fan-Rivalitäten und vielem mehr. Der Abend startet um 19.10 Uhr (natürlich) und ist ausverkauft – aber keine Sorge: Die MOPO hat die letzten Tickets!

Tickets zu gewinnen!

Die MOPO verlost die letzten 1 x 2 Tickets für den Abend! Wer gewinnen will, schickt bis 23.11. eine E-Mail mit Betreff „König Boris“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie heißt die HipHop-Band, mit der König Boris bekannt wurde?

Buch: „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“, 192 S., Ullstein, 16,99 Euro.

Premiere: 26.11., 19.10 Uhr, Millerntor-Stadion/Ballsaal, ausverkauft.