Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

News

Der „König“ feiert Buchpremiere – Tickets zu gewinnen!

Veröffentlicht

König Boris
König Boris stellt sein Buch „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“ vor.
Foto: Katja Ruge

Dass König Boris großer Fan des FC St. Pauli ist, das kann man hier und da mal mitbekommen haben. Nicht zuletzt hat er mit Fettes Brot vor zehn Jahren zur Feier des Nicht-Abstiegs in die 3. Liga den Hit „Evelin“ von Nationalgalerie in „Ewald Lienen“ umgedichtet. Wie es zu diesem musikalischen Denkmal für den Coach kam, auch das können Sie ab sofort selbst in „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“ nachlesen. (Spoiler: Es hat vielleicht etwas mit einer Weihnachtsfeier und einer betrunkenen Autofahrt zu tun.)

Oder Sie lassen es sich vorlesen, denn König Boris feiert im Rahmen der Reihe „Der Norden liest“ Buchpremiere im (natürlich) Millerntor-Stadion. Da erzählt er – wie in seinem Debüt – Geschichten von ersten Stadionbesuchen, geglückten wie missglückten Auswärtsfahrten, Fan-Rivalitäten und vielem mehr. Der Abend startet um 19.10 Uhr (natürlich) und ist ausverkauft – aber keine Sorge: Die MOPO hat die letzten Tickets!

Tickets zu gewinnen!

Die MOPO verlost die letzten 1 x 2 Tickets für den Abend! Wer gewinnen will, schickt bis 23.11. eine E-Mail mit Betreff „König Boris“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie heißt die HipHop-Band, mit der König Boris bekannt wurde?

Buch: „FC St. Pauli – Eine Liebeserklärung“, 192 S., Ullstein, 16,99 Euro.

Premiere: 26.11., 19.10 Uhr, Millerntor-Stadion/Ballsaal, ausverkauft.

In diesem Artikel:, , ,

Das könnte Dich auch interessieren

Sänger David Coverdale Sänger David Coverdale
News
Nach mehr als 50 Jahren: David Coverdale geht in den Ruhestand

Ehemaliger Sänger von Deep Purple und jahrzehntelanger Frontman von Whitesnake: David Coverdale gibt sein Karriereende bekannt. Es sei Zeit, „die Rock‘n‘Roll-Plateauschuhe an den Nagel...

vor 4 Tagen
Sophie Louise Scott Sophie Louise Scott
Interviews
Das wird wie ’ne Party im Schlafzimmer: Sophie And The Giants in Hamburg

Hinter der Hit-Maschine Sophie And The Giants (u.a. „Hypnotized“, „A Little Bit Wild“) verbirgt sich die queere englische Singer/Songwriterin Sophie Louise Scott, die auf...

vor 3 Tagen
Illustration von The Witcher Illustration von The Witcher
Konzerte
The Witcher In Concert: Hexer Geralt rockt jetzt die Arena

Eines der beliebtesten und meistverkauften Videorollenspiele kommt auf die Bühne der Barclays-Arena: Ein großes Orchester, eine Band, Videoprojektionen aus der Games-Welt und Spezialeffekte lassen...

vor 4 Tagen
Jamie Cullum Jamie Cullum
News
Zwei Weltstars fürs Festival an der Elbe

Es gilt als eines der bedeutendsten Jazz-Festivals in Deutschland und darüber hinaus: das Elbjazz in Hamburg. Nach einer einjährigen Pause kommt es nun –...

vor 6 Tagen
Anzeige
Anzeige