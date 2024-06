Ein Millionen-Hit machte ihn berühmt: US-Rapper tot aufgefunden

Ihr Nummer-1-Hit „Butterfly“ machte sie schlagartig berühmt, verkaufte sich sechs Millionen Mal – doch sie blieben ein One-Hit-Wonder der 2000er: Die US-Crossover-Band Crazy Town hat ihren Frontmann verloren. Rapper Shifty Shellshock wurde am Montag tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Er wurde 49 Jahre alt.

Woran Seth Brooks Binzer, so sein bürgerlicher Name, starb, ist noch nicht bekannt. Der Sänger hatte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit Drogensucht zu kämpfen, machte dies auch durch Teilnahme in Reality-Shows wie „Celebrity Rehab“ publik.

Das könnte dich auch interessieren: Beatsteaks: „Please“ erscheint jetzt – eine Kritik

Immer wieder hatte er Rückfälle. Als sein früherer Crazy-Town-Kollege DJ AM 2009 an einem Drogen-Cocktail starb, nachdem er elf Jahre abstinent geblieben war, nahm Shellschock dies als letzten Warnschuss wahr, seine Sucht in den Griff zu bekommen.

Foto: picture alliance / Fryderyk Gabowicz Crazy Town (mit Sänger Shifty Shellshock) 2001 in Berlin.

2012 jedoch wurde er bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Ob Drogen die Ursache für den Zwischenfall waren, ist ungeklärt. Shellshock hinterlässt drei Söhne von unterschiedlichen Müttern – Halo, Gage und Phoenix. (mp)