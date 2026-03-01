Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

News

Brit Awards verliehen – diese Künstlerin räumte richtig ab

Veröffentlicht

Olivia Dean bei den Brit Awards 2026 in Manchester.
Olivia Dean bei den Brit Awards 2026 in Manchester.
Foto:

Bei den glamourösen Brit Awards im englischen Manchester räumte die britische Sängerin Olivia Dean ab. Bei der Verleihung stand sie mit Tränen in den Augen auf der Bühne.

Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres („The Art of Loving“). „Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint“, sagte Dean.

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.

In diesem Artikel:, ,

Das könnte Dich auch interessieren

„Die Kiddies kriegen am meisten ab von dem endlosen Wahnsinn auf der Welt“, sagte Udo Lindenberg. (Archivbild) „Die Kiddies kriegen am meisten ab von dem endlosen Wahnsinn auf der Welt“, sagte Udo Lindenberg. (Archivbild)
News
Zum 80. ein Tribute-Album: Sie feiern Udo Lindenberg

Von Hans Zimmer bis Ina Müller: 24 Künstlerinnen und Künstler würdigen Udo Lindenberg mit eigenen Versionen seiner Songs. Die erste Single erscheint bereits am...

vor 4 Tagen
Anzeige
Anzeige