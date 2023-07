Ausstellung „7“ in der „xpon-art gallery“: Street-Art der Stunde!

Der Hamburger Künstler Cario ist quasi seit Anbeginn Teil der Graffiti- und Street-Art-Szene und damit ein echter Kenner. Im fünften Jahr organisiert er nun schon die Ausstellung „7“ in der „xpon-art gallery“ (Repsoldstraße 45). Dort stellen, wie der Name schon sagt, ab heute (20.7., Vernissage ab 18 Uhr) sieben Künstler:innen ihre Werke aus: Hanadi (Foto), Maximummural, Rebelzer, Hood 1, Hyne, Ohm One und Davis One.

Dieses Werk stammt von Rebelzer – er ist einer der „7“, die in der „xpon-art gallery“ ab heute ausstellen.

Davis One und Cario sind übrigens auch zwei der vier Initiatoren der großen „Eine Stadt wird bunt“-Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte (der ein starkes Buch über Hamburger Graffiti-Geschichte vorausging), die so erfolgreich ist, dass sie noch mal bis Anfang Januar 2024 verlängert wurde. Also: Wer echte Street-Art-Highlights in Hamburg erleben will, sollte unbedingt bei „7“ dabei sein!

„xpon-art gallery“: 20.-23.7., Do/Fr ab 18 Uhr, Sa/So ab 14 Uhr