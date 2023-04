Band nimmt Abschied: Langjähriges Abba-Mitglied ist tot

Der langjährige Gitarrist der schwedischen Popband Abba, Lasse Wellander, ist einem Bericht zufolge tot. Der Musiker sei am Karfreitag im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die schwedische Zeitung „Göteborgs-Posten“ unter Berufung auf Angaben der Familie berichtete.

Die Angehörigen hatten zuvor auch auf der Facebook-Seite von Wellander mitgeteilt, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei.

Er sei ein herausragender Musiker, aber vor allem „ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Großvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann“ gewesen.

Anzeige

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL3Bvc3QucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGdmVyeXdlbGxhbmRlciUyRnBvc3RzJTJGcGZiaWQwMld6QzhTbWtRdENFRUg1d04zY2JlN1BYeWY3c0RaVTlFQThSU3p5WHVKZXlkb1NkeXVRRGRlVjJ1a1NKeEphUGNsJiMwMzg7c2hvd190ZXh0PXRydWUmIzAzODt3aWR0aD01MDAiIHdpZHRoPSI1MDAiIGhlaWdodD0iNjc5IiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOm5vbmU7b3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmU7IHdlYi1zaGFyZSI+PC9pZnJhbWU+

Abba: Band nimmt Abschied von Lasse Wellander

Auch die Mitglieder der Popband Abba drückten ihre Trauer aus: „Wir erinnern uns an die freundlichen Worte, den Sinn für Humor, das lächelnde Gesicht und die musikalische Brillanz des Mannes, der so eine wichtige Rolle in der Geschichte von Abba gespielt hat“, sagten die schwedischen Musikerinnen und Musiker der britischen Nachrichtenagentur PA. „Er wird sehr vermisst und niemals vergessen werden.“

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Helene Fischer live: Tour-Start in Hamburg! So heiß wird die Show

Wellander wurde dem „Göteborgs-Posten“ zufolge im Jahr 1952 geboren und begann schon als Jugendlicher seine Karriere als professioneller Musiker. Abba begleitete er ab den 70er Jahren über viele Jahre hinweg auf mehreren Alben und Touren. Er wirkte auch an den Soundtracks der „Mamma-Mia“-Filme mit. Außerdem spielte er mit anderen schwedischen Künstlern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad. (dpa)