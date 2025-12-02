60 Jahre Scorpions – Livealbum dokumentiert Jubiläumskonzert

Von „Still Loving You“ bis „Wind Of Change“: Im Juli feierten die Scorpions mit einem Stadionkonzert in Hannover vor 45.000 Fans ihr 60-jähriges Bestehen. Dieses Konzert gibt es nun zum Nachhören auf ihrem neuen Album. Die Band navigiert durch Klassiker und Balladen – und zeigt, warum ihr Sound über Generationen hinweg trägt.

Am Ende explodiert Feuerwerk am Himmel über Hannover. Mit einem fulminanten Stadionkonzert feierte die legendäre Hardrock-Band Scorpions im Juli ihr 60-jähriges Bestehen. Nun legen die Musiker um Sänger Klaus Meine das Heimspiel unter dem Titel „Coming Home Live“ als Doppel-Vinyl und Doppel-CD vor. Eine spielfreudige Gruppe, ein textsicheres Publikum und ein lauer Sommerabend sind Zutaten für ein energiegeladenes Hörerlebnis.

Der Mitschnitt versammelt Balladen wie „Still Loving You“, Gassenhauer wie „Rock You Like A Hurricane“ und Millionenseller wie „Wind Of Change“. Die weltweite Wirkung der Friedenshymne mit dem gepfiffenen Intro erfülle ihn nicht nur mit großer Freude, sondern auch mit Demut, sagte Sänger Meine anlässlich der Album-Veröffentlichung der Deutschen Presse-Agentur.

Eine unerfüllte Hoffnung

„Die Hoffnung, dass mit dem Fall des Eisernen Vorhangs der Welt dauerhafter Frieden geschenkt würde, hat sich leider nicht erfüllt. Doch die Sehnsucht nach friedlichem Miteinander ist stärker denn je – und verbindet Menschen weltweit.“

Auf „Coming Home Live“ navigieren die Musiker unterhaltsam durch 60 Jahre Bandgeschichte. Gitarrist Rudolf Schenker präsentiert sich gewohnt als Antreiber und Kraftzentrale. Der Bandgründer prägt zusammen mit Gitarrist Matthias Jabs den typischen Scorpions-Sound maßgeblich. Schlagzeuger Mikkey Dee und Bassist Paweł Mąciwoda sorgen routiniert und mit Leidenschaft für den Groove im Hintergrund. Dazu kommt Meines charismatische Stimme.

Operationen an den Stimmbändern

In 60 Jahren habe es Herausforderungen gegeben, schildert der Sänger. „1981, als die Scorpions ihre ersten Welterfolge feierten, musste ich mich zweier Operationen an den Stimmbändern unterziehen.“ Weil die Gesundung unklar war, habe er der Band geraten, sich einen neuen Sänger zu suchen. „Doch Rudolf entschied, zu warten. Das war für mich der Beweis, dass wir wirklich eine Rock’n’Roll-Familie sind – bis heute. Das werde ich Rudolf nie vergessen.“

Mit 45.000 Menschen war das Hannover-Konzert ausverkauft und die einzige Show der Band in Deutschland in diesem Jahr. „Coming Home Live“ ist eine Tour d’Horizon durch den Titelkatalog und auch ein Dokument deutscher Musikgeschichte. Mehr als 120 Millionen Tonträger haben die Scorpions verkauft, weltweit spielten die Niedersachsen über 5000 Konzerte. Aber in Deutschland dauerte es mit breiter Anerkennung länger als etwa in den USA.

Spätere Anerkennung in Deutschland

„Künstler werden im eigenen Land oft kritischer betrachtet, während sie im Ausland gefeiert werden“, meint Meine. Es sei „fast unglaublich“, dass man in Los Angeles oder Rio de Janeiro vor Zehntausenden Fans gespielt habe, um zu Hause in Hannover für eine Weile wieder ins „normale“ Leben einzutauchen.

Ganz besonders im Jubiläumsjahr werde die Band aber in deutschen Medien als Legende gehandelt. „Das im eigenen Land zu erleben“, betont Meine, „ist wirklich sehr schön.“