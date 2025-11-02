Zwei Stunden vor Einlass: Nina Chuba sagt Konzert im Norden ab

Schlechte Nachrichten gab es am Sonntag für alle Nina-Chuba-Fans in Hannover: Nur etwa zwei Stunden vor Einlassbeginn in der niedersächsischen Landeshauptstadt sagte die Künstlerin ihr Konzert aus Krankheitsgründen ab. Der Gig sollte Teil ihrer Arena-Tour werden. Und es steht schon fest: Einen Ersatz wird es nicht geben.

„Es tut mir unfassbar leid“, schreibt die 27-Jährige („Wildberry Lillet“, „Wenn das Liebe ist“) in ihrer Instagram-Story. Sie habe alles getan, um sich während ihrer Tour gesund zu halten, „aber jetzt hat es mich auch erwischt“. Ärzte und ihr Körper würden ihr eindeutig sagen, dass sie nicht auftreten solle und daran halte sie sich nun. Die Story wurde gegen 15.30 Uhr veröffentlicht, zwei Stunden vor dem Einlass in die ZAG Arena.

Besonders ärgerlich dürfte es für die Fans sein, dass es keine Ersatzshow geben wird. „Wir haben alles gecheckt, aber ich kann in diesem Jahr nicht mehr hier spielen“, schreibt die Sängerin. Die Tickets aber werden erstattet.

Foto: Screenshot Instagram Chuba Diesen Text postete die Sängerin am Sonntagnachmittag in ihrer Instagram-Story.

In den Kommentaren auf Chubas Profil zeigen sich hauptsächlich verständnisvolle Fans. „An alle Leute, die sich hier über die kurzfristige Absage aufregen“, schreibt jemand beispielsweise. „Der Tourplan von Nina ist eng getaktet. Wenn da ne Krankheit in den Weg kommt, ist es quasi unmöglich, eine kurzfristige Absage zu vermeiden. Irgendeine Stadt wird es dann leider treffen. Man versucht ja auch aus Künstlersicht, die Show doch noch zum Laufen zu bekommen. Gelingt halt leider nicht immer. Gute Besserung.“

Das könnte Sie auch interessieren: Dropkick Murphys in Hamburg: Folk war gestern, jetzt wird’s laut!

Am Freitag (7. November) soll Nina Chuba in der Barclays Arena in Hamburg auftreten. Ob sie bis dahin wieder gesund ist? Unklar. (prei)