Zwei Generationen, ein Sound: Turbo A.C.’s und Hey Nille – Tickets zu gewinnen!

Alle, die finden, bis zu den nächsten Weltturbojugendtagen ist es noch viel zu lange hin, können aufatmen. Denn es startet eine neue Konzertreihe, mit der die Turbojugend St. Pauli punkige Nachwuchsbands fördern will – und zwar als Vorband von Großen der Szene.

Am 6. November geht’s los mit „Denim Nights Vol. 1“. Als Hauptact kommen die Turbo A.C.’s (gr. Foto) ins Molotow. Seit 30 Jahren sorgen die New Yorker mit ihrem Surf Punk für schweißtreibende Shows.

Foto: Hey Nille Hey Nille aus Lüneburg sind der Support Act.

Als Vorband – um die es bei den „Denim Nights“ ja vorrangig gehen soll – dürfen Hey Nille aus Lüneburg das Publikum von sich und ihrer Musik überzeugen. Das Quintett macht Deutschrock mit einer gehörigen Portion Punk und Metal und sogar Pop. Kritisch, oft nachdenklich singen sie von Selbstfindung, Konsum, zwischenmenschlichen Begegnungen. Und live sind sie eine Wucht.

Molotow: 6.11., 20 Uhr, 29 Euro

