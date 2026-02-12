Wuchtiger Riffrock: Biffy Clyro treten in der Sporthalle auf. Tickets zu gewinnen!

Ein Euro für jedes Mal, dass jemand im Zusammenhang mit der Band von „Schottenrock“ spricht! (Und pling! Noch eine Münze in die Sammeldose.) Seit mehr als 20 Jahren ist das Trio aus Kilmarnock – neben Mogwai – der schottische Exportschlager in Sachen Gitarrenlärm. Jetzt kommen Biffy Clyro nach Hamburg.

Vergangenes Jahr erschien ihr zehntes Album „Futique“, ein Kofferwort aus „Future“ und „Antique“: Der Band zufolge bezeichnet es etwas, das Menschen in der Zukunft wertschätzen – aber nicht in der Gegenwart. Eine Vorwärtsverteidigung, falls Leute mit der Platte (noch) nichts anzufangen wissen?

„Futique“ heißt das aktuelle Album von Biffy Clyro

Die Gefahr dafür ist klein: Auch „Futique“ bietet wuchtigen Riffrock, der live einfach immer noch am besten funktioniert. Schade für die Fans: Gründungsmitglied James Johnston setzt bei dieser Tour aus gesundheitlichen Gründen aus. (MW)

Sporthalle: 18.2., 19.30 Uhr, 69,90 Euro

