Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

Konzerte

Wuchtiger Riffrock: Biffy Clyro treten in der Sporthalle auf. Tickets zu gewinnen!

Veröffentlicht

Drei Männer, alle schauen in die Kamera
Biffy Clyro: Gründungsmitglied James Johnston (Foto, l.) setzt bei dieser Tour aus gesundheitlichen Gründen aus.
Foto: Eva Pental

Ein Euro für jedes Mal, dass jemand im Zusammenhang mit der Band von „Schottenrock“ spricht! (Und pling! Noch eine Münze in die Sammeldose.) Seit mehr als 20 Jahren ist das Trio aus Kilmarnock – neben Mogwai – der schottische Exportschlager in Sachen Gitarrenlärm. Jetzt kommen Biffy Clyro nach Hamburg.

Vergangenes Jahr erschien ihr zehntes Album „Futique“, ein Kofferwort aus „Future“ und „Antique“: Der Band zufolge bezeichnet es etwas, das Menschen in der Zukunft wertschätzen – aber nicht in der Gegenwart. Eine Vorwärtsverteidigung, falls Leute mit der Platte (noch) nichts anzufangen wissen?

„Futique“ heißt das aktuelle Album von Biffy Clyro

Die Gefahr dafür ist klein: Auch „Futique“ bietet wuchtigen Riffrock, der live einfach immer noch am besten funktioniert. Schade für die Fans: Gründungsmitglied James Johnston setzt bei dieser Tour aus gesundheitlichen Gründen aus. (MW)

Sporthalle: 18.2., 19.30 Uhr, 69,90 Euro

Mit MOPOP zum Hamburg-Konzert von Biffy Clyro

2 x 2 Tickets für das Konzert zu gewinnen! Wer mitmachen will, schickt bis Sonntag (15.2.) eine E-Mail mit dem Betreff „Biffy“ an [email protected] und beantwortet darin folgende Frage: Wie heißt die Stadt in Schottland, aus der die Band ursprünglich kommt?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels  ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

In diesem Artikel:,

Das könnte Dich auch interessieren

Alice Merton Alice Merton
Interviews
Sängerin Alice Merton: „Ich liebe es, mich frei zu fühlen“

Vor zehn Jahren machte sie mit ihrem Song „No Roots“ ihre Lebensgeschichte zum globalen Überhit. Seitdem ist Alice Florence Clarissa Merton bestens im Geschäft....

vor 6 Tagen
Dunkles Setting, vier Männer stehen nah beieinander, zwei von ihnen lachen, darunter auch Sänger Luke Pritchard, der rechts steht Dunkles Setting, vier Männer stehen nah beieinander, zwei von ihnen lachen, darunter auch Sänger Luke Pritchard, der rechts steht
Konzerte
Verrückt! The Kooks haben was zu feiern – live in Hamburg!

Die Shows in Berlin und Köln sind restlos ausverkauft. In Hamburg geht noch was, und es dürfte sich lohnen, von der Couch hochzukommen. The...

vor 1 Tag
Die Band – sechs Männer - in einem weißen Raum, sie sitzen auf dem Boden, auf Stühlen, auf einem Heizkörper oder lehnen an der Wand Die Band – sechs Männer - in einem weißen Raum, sie sitzen auf dem Boden, auf Stühlen, auf einem Heizkörper oder lehnen an der Wand
Konzerte
Perfekt für ’nen Sonntagabend: Whitney spielen Softrock mit Soul im Knust – Karten und Alben zu gewinnen

„Small Talk“, das fünfte Album von Whitney, ist gar nicht klein: Jeder Bläser- und Streichereinsatz sitzt an der richtigen Stelle, der warme Siebziger-Sound klingt...

, vor 2 Tagen
Anzeige
Anzeige