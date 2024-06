Erobique bringt Urlaubsstimmung in den Stadtpark

Für Carsten „Erobique“ Meyer hat man sich schon allerhand Bezeichnungen einfallen lassen. Ein „Mensch gewordener Laternenumzug“ sei er, ein „Impro-Entertainment-Genie“, eine „Live-Maschine“ und, ja auch das: eine „lebende Discokugel“. Vor allem aber ist der 51-Jährige ein hervorragender Musiker. Und am Samstag live im Stadtpark!

„Auf der Bühne entsteht was Einmaliges: Die Band, das sind nicht nur wir da oben, sondern auch das Publikum“, hat der musikalische Unterhaltungskünstler im vergangenen Jahr im MOPOP-Interview verraten. Sehr angenehm sei das so. Und: „Ich bin mein eigenes Konzept. Ich will es auch gar nicht allen recht machen, das funktioniert nie.“

„Easy Mobeasy“ und mehr: Auf dem Programm stehen die Hits

Dem Publikum ist natürlich trotzdem alles sehr recht, was er da so treibt. Erobique macht es ihm ja auch leicht: Da wird – vor und oft auch auf der Bühne – zu „Tanzen“ getanzt und zu „Ravedave“ geravt, da hat man einfach Spaß beim Hit „Easy Mobeasy“ („Es kann nicht so schwer sein, das Leben, wir hab’n doch nur eines. Und ich möchte, wir haben alle Spaß daran“) und kommt in Stimmung bei „Urlaub in Italien“.

„Grooves, die rollen wie ein Intercity in die Ferne, Rhodes-Akkorde weich wie der Sand am Strand und Synthesizer, die funkeln wie die Reflexionen auf dem Ozean“, beschreibt der Pressetext Erobiques Sound.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Erobique „No. 2“

Der Musiker bedient verschiedene Genres – auch auf Platte. Im Juni 2023 feierte er „Silberhochzeit mit sich selbst“ und brachte nach 25 Jahren sein zweites (!) Album raus. „No. 2“. Auch darauf bleibt er sich treu – und stilistisch heterogen: Disco, House, Chanson, Soul, Schlager, alles ist darauf zu hören. „Das ist genau das, was ich haben wollte“, sagte er zur Veröffentlichung im NDR. „Eine tolle Platte für den Urlaub zum Rumfahren.“

Oder eben zum Live-Hören im Stadtpark, denn immer, immer bleibt die Musik groovy. „Ich glaube, dass ich die Leute am besten erreiche, indem ich ihnen eine Freude bereite“, sagte er im Gespräch weiter. Es gibt ihn also quasi mit Garantieschein – und das ist doch das schönste Versprechen, das man geben kann. nr

Stadtpark: 29.6., 19 Uhr, 46 Euro

Mit MOPOP zu Erobique in den Stadtpark!

Urlaub in Italien? Den können wir hier leider nicht verlosen. Aber für ’nen tollen „Urlaubs“-Abend im Stadtpark können wir sorgen, denn: Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Konzert von Erobique auf der Freilichtbühne!

Schicken Sie bis Freitag (28.6.), 12 Uhr, eine E-Mail mit Betreff „Erobique“ an [email protected] und beantworten Sie folgende Frage: Wie heißt Erobique mit bürgerlichem Namen?

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb