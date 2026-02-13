Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

Konzerte

Weltstar Sean Paul kommt nach Hamburg: Rhythmus, Energie, Party!

Veröffentlicht

Er steht vor einer dunklen Wand, trägt Sonnenbrille, hat die Daumen in den Hosentaschen und blickt ernst in die Kamera
Weltstar: Sean Paul ist der erfolgreichste jamaikanische Künstler seit Bob Marley.
Foto: Sean Paul

Schluss mit dem Grau, der Kälte und schlechter Stimmung. Jamaika schickt uns sein stärkstes Mittel gegen den Winterblues: Rapper, Sänger und Songwriter Sean Paul will den Hamburgern Beine machen!

Genau genommen tut er seit seinem Debütalbum „Stage One“ aus dem Jahr 2000 und dem zwei Jahre später erschienenen Nachfolger „Dutty Rock“, mit dem er zum Weltstar aufstieg, nichts anderes. Dabei war für ihn durch seinen familiären Background eigentlich eine Karriere im jamaikanischen Wasser-Polo-Team oder als professioneller Schwimmer vorgesehen. Doch die Ambitionen hängte der Sohn einer Malerin mit 21 an den Nagel.

2000 veröffentliche Sean Paul sein erstes Album

Mit Hits wie „Get Busy“, „Got 2 Luv U“, „She Doesn’t Mind“ und Club-Bangern wie „Temperature“ und „No Lie“ prägte er stattdessen die internationalen Charts und kultivierte einen globalen Sound zwischen Dancehall, Pop und Reggae, mit dem er Tanztempel, Festivals und Arenen gleichermaßen eroberte. Nahezu jedes seiner Alben wurde für einen Grammy in der Kategorie „Bestes Reggae Album“ nominiert, mit „Dutty Rock“ reichte es für die Auszeichnung.

Der 1973 in Kingston geborene Künstler ist aber auch ein äußerst beliebter Feature-Artist: Ob „Baby Boy“ von Beyoncé, „Cheap Thrills“ von Sia oder „Rockabye“ von Clean Bandit – die dazugehörigen Clips erfreuen sich auf YouTube millionenfacher Klicks. Sein eigener Feature-Song „No Lies“ mit Dua Lipa macht da keine Ausnahme.

Tracks mit  Beyoncé, Sia, Clean Bandit und Dua Lipa

Und auch 2026 denkt Jamaikas erfolgreichster Musikexport und Kulturbotschafter nicht im Traum daran, aufzuhören: Auf seiner anstehenden „Timeless“-Europatournee bringt er karibische Vibes, explosive Live-Action, ein Set voller Klassiker und brandneuer Club-Hits zurück auf die großen Bühnen.

Egal, ob man eher auf die frühen 2000er-Stücke oder die neuen Dancefloor-Tracks steht: Sean Paul live bedeutet Rhythmus, Energie und Lebensfreude pur. Also runter von der Couch, weg mit der Tristesse und ab in die Arena! 

Barclays-Arena: 2.3. (verlegt vom 20.2.), 20 Uhr, ab 70 Euro

Mit MOPOP zum Konzert von Sean Paul

3×2 Tickets für die Show zu gewinnen. Wer mitmachen möchte, schickt bis 26.2. eine E-Mail mit dem Betreff „Sean“ an [email protected] und beantwortet darin folgende Frage: Welchen Titel trägt das Debütalbum, das Sean Paul 2000 veröffentlichte?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels  ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

In diesem Artikel:, ,

Das könnte Dich auch interessieren

Alice Merton Alice Merton
Interviews
Sängerin Alice Merton: „Ich liebe es, mich frei zu fühlen“

Vor zehn Jahren machte sie mit ihrem Song „No Roots“ ihre Lebensgeschichte zum globalen Überhit. Seitdem ist Alice Florence Clarissa Merton bestens im Geschäft....

vor 6 Tagen
Dunkles Setting, vier Männer stehen nah beieinander, zwei von ihnen lachen, darunter auch Sänger Luke Pritchard, der rechts steht Dunkles Setting, vier Männer stehen nah beieinander, zwei von ihnen lachen, darunter auch Sänger Luke Pritchard, der rechts steht
Konzerte
Verrückt! The Kooks haben was zu feiern – live in Hamburg!

Die Shows in Berlin und Köln sind restlos ausverkauft. In Hamburg geht noch was, und es dürfte sich lohnen, von der Couch hochzukommen. The...

vor 2 Tagen
Drei Männer, alle schauen in die Kamera Drei Männer, alle schauen in die Kamera
Konzerte
Wuchtiger Riffrock: Biffy Clyro treten in der Sporthalle auf. Tickets zu gewinnen!

Ein Euro für jedes Mal, dass jemand im Zusammenhang mit der Band von „Schottenrock“ spricht! (Und pling! Noch eine Münze in die Sammeldose.) Seit...

vor 1 Tag
Sie trägt ein T-Shirt, auf dem „Stop The War“ steht, hält den Preis in der Hand und umarmt Johannes Oerding Sie trägt ein T-Shirt, auf dem „Stop The War“ steht, hält den Preis in der Hand und umarmt Johannes Oerding
News
Johannes Oerding: Sarah Connor sagte „Ja, ich will“

Ein Duett wie ein Heiratsantrag: Johannes Oerding erzählt, wie es zum ersten gemeinsamen Song mit Sarah Connor kam. „Märchen aus Hollywood“ gibt’s seit Freitag...

, vor 7 Stunden
Anzeige
Anzeige