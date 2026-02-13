Weltstar Sean Paul kommt nach Hamburg: Rhythmus, Energie, Party!

Schluss mit dem Grau, der Kälte und schlechter Stimmung. Jamaika schickt uns sein stärkstes Mittel gegen den Winterblues: Rapper, Sänger und Songwriter Sean Paul will den Hamburgern Beine machen!

Genau genommen tut er seit seinem Debütalbum „Stage One“ aus dem Jahr 2000 und dem zwei Jahre später erschienenen Nachfolger „Dutty Rock“, mit dem er zum Weltstar aufstieg, nichts anderes. Dabei war für ihn durch seinen familiären Background eigentlich eine Karriere im jamaikanischen Wasser-Polo-Team oder als professioneller Schwimmer vorgesehen. Doch die Ambitionen hängte der Sohn einer Malerin mit 21 an den Nagel.

2000 veröffentliche Sean Paul sein erstes Album

Mit Hits wie „Get Busy“, „Got 2 Luv U“, „She Doesn’t Mind“ und Club-Bangern wie „Temperature“ und „No Lie“ prägte er stattdessen die internationalen Charts und kultivierte einen globalen Sound zwischen Dancehall, Pop und Reggae, mit dem er Tanztempel, Festivals und Arenen gleichermaßen eroberte. Nahezu jedes seiner Alben wurde für einen Grammy in der Kategorie „Bestes Reggae Album“ nominiert, mit „Dutty Rock“ reichte es für die Auszeichnung.

Der 1973 in Kingston geborene Künstler ist aber auch ein äußerst beliebter Feature-Artist: Ob „Baby Boy“ von Beyoncé, „Cheap Thrills“ von Sia oder „Rockabye“ von Clean Bandit – die dazugehörigen Clips erfreuen sich auf YouTube millionenfacher Klicks. Sein eigener Feature-Song „No Lies“ mit Dua Lipa macht da keine Ausnahme.

Tracks mit Beyoncé, Sia, Clean Bandit und Dua Lipa

Und auch 2026 denkt Jamaikas erfolgreichster Musikexport und Kulturbotschafter nicht im Traum daran, aufzuhören: Auf seiner anstehenden „Timeless“-Europatournee bringt er karibische Vibes, explosive Live-Action, ein Set voller Klassiker und brandneuer Club-Hits zurück auf die großen Bühnen.

Egal, ob man eher auf die frühen 2000er-Stücke oder die neuen Dancefloor-Tracks steht: Sean Paul live bedeutet Rhythmus, Energie und Lebensfreude pur. Also runter von der Couch, weg mit der Tristesse und ab in die Arena!

Barclays-Arena: 2.3. (verlegt vom 20.2.), 20 Uhr, ab 70 Euro

Mit MOPOP zum Konzert von Sean Paul

3×2 Tickets für die Show zu gewinnen. Wer mitmachen möchte, schickt bis 26.2. eine E-Mail mit dem Betreff „Sean“ an [email protected] und beantwortet darin folgende Frage: Welchen Titel trägt das Debütalbum, das Sean Paul 2000 veröffentlichte?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb