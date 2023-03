Warhaus im ausverkauften Knust: Wie Herzschmerz auf Sizilien Hamburger glücklich macht

Wie er das alles auf den Pin kriegt, wird wohl sein Geheimnis bleiben: Maarten Devoldere ist einer der beiden Frontmänner von Balthazar – und mit der Band gefühlt ständig in der Welt unterwegs. Und dann ist da auch noch Warhaus, sein Soloprojekt, das betourt werden will. Montag ist der Belgier damit im Knust zu Gast.

In Sachen Zeitmanagement macht ihm so schnell keiner was vor: Weil Balthazar gerade mal nicht auf Tour sind, rauscht Maarten Devoldere eben alleine von Stadt zu Stadt. Jeder Tag wird genutzt. Gerade war er in Paris, Montag ist er in Hamburg, später in Kopenhagen, Amsterdam, London, Athen … Bis Ende Mai ist der 35-Jährige unterwegs, im Juni geht’s wieder mit Balthazar los.

Auch sein mittlerweile drittes Soloalbum entstand wie im Rausch: Drei Wochen saß Devoldere liebeskummerkrank in einem Hotelzimmer auf Sizilien, schrieb Texte und sang die Songs direkt ein. Wieder zu Hause und im Studio wurden die recht rohen Gesangsparts von Orchester ummantelt – und „Ha Ha Heartbreak“ war im Kasten. Traurige Songs über das Zusammensetzen eines gebrochenen Herzens, der Sound aber ist in jeder Sekunde glühend, leichtfüßig, sexy, sinnlich. Typisch Devoldere eben.

Knust: 27.3., 20 Uhr, ausverkauft

