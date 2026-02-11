Verrückt! The Kooks haben was zu feiern – live in Hamburg!

Die Shows in Berlin und Köln sind restlos ausverkauft. In Hamburg geht noch was, und es dürfte sich lohnen, von der Couch hochzukommen. The Kooks gehören zu den prägendsten Indie-Rockbands der britischen Musikszene und sind live eine absolute Bank. Nicht ohne Grund durften sie für die Rolling Stones Stadionshows eröffnen.

Vor gut 20 Jahren begannen The Kooks ihren Siegeszug vom südenglischen Brighton aus. Der singende Wuschelkopf Luke Pritchard und Gitarrist Hugh Harris lernten sich während des Musikstudiums kennen und benannten ihre Band nach einem Bowie-Song – The Kooks bedeutet so viel wie Die Verrückten.

The Kooks veröffentlichten im Januar 2006 ihr Debüt „Inside In/Inside Out“

Ein Senkrechtstart ist das, was folgte: Mit ihrem bald veröffentlichten Debüt „Inside In/Inside Out“ erreichten sie mehrfach Platin-Status und den MTV-Award als „Bester britischer Act“. 20 Jahre ist diese Veröffentlichung nun her. Ein reiner Nostalgie-Trip soll ihre aktuelle Tour jedoch nicht werden, macht Pritchard deutlich. „Im Mittelpunkt stehen 20 Jahre Bandgeschichte. Natürlich spielen wir einen Großteil unseres Debüts, aber eben auch einige bedeutsame Albumtracks. Letztendlich wollen wir die persönlichen Lieblingssongs der Fans feiern.“

Nachdem es Pritchard, der mittlerweile Vater ist, während der Pandemie nach Berlin zog, wo er Stücke für das Album „10 Tracks To Echo In The Dark“ von 2022 schrieb, erschien im vergangenen Jahr das siebte Kooks-Werk „Never/Know“, mit dem sie zwar das Rad nicht neu erfinden, das aber trotzdem den einen oder anderen Ohrwurm enthält. Und es geht weiter: Ein neues Album ist in Arbeit!

Sporthalle: 16.2., 20 Uhr, 58 Euro; Support: Girl In The Year Above

Tickets für The Kooks zu gewinnen

2 x 2 Tickets zu gewinnen! Wer mitmachen will, schickt bis Freitag (14 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Kooks“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage richtih: Wie heißt das aktuelle Album der Band?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb