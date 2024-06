Unverwüstlicher Schock-Rocker: Alice Cooper kommt wieder in den Stadtpark

So langsam könnte man Alice Cooper in Deutschland einbürgern! Kein Jahr, ohne dass die US-Musiklegende uns nicht mit einer Tour beehrt – sei es mit seiner All-Star-Band Hollywood Vampires und Johnny Depp im Schlepptau oder als Solist mit Band und Ehefrau Sheryl Goddard. Cooper ist auch mit 76 ein nimmermüder Gothic-Pate und harter Arbeiter, aber vor allem ein brillanter Entertainer. Man muss ihn einfach erlebt haben!

Diesmal bringt der Erfinder des Schockrocks seine neue „Too Close For Comfort“-Bühnenshow sowie sein aktuelles Album „Road“ mit. Das wurde von Bob Ezrin produziert und mit Coopers aktueller Touring Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit zwölf neuen Rock’n’Roll-Songs und einem Cover von The Who schließt es den Kreis seiner 29 Studioalben und erfüllt alles, was man sich von einem klassischen Cooper-Album erhofft.

Mit neuem Album „Road“ in Hamburg: Alice Cooper

Das Rebellischste, was Cooper jemals getan hat: Er wurde Christ! Für den Musiker, der 2011 mit der Alice Cooper Band in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, kein Widerspruch zum Rock-Zirkus: „Wenn sich jemand meine Show anguckt, wird er darin nichts Satanisches finden, nie etwas Anti-Christliches. Ich greife darin weder Religion noch Politik auf, meine Show ist pure Fantasie und eher von Vaudeville geprägt. Du darfst dem Bösewicht auf der Bühne, der jede Menge Humor mitbringt, ruhig folgen“, so Cooper, der bürgerlich Vincent Damon Furnier heißt und selbst Sohn eines Pastors ist. „Davon mal abgesehen: Jesus verbrachte seine Zeit nie mit den Pharisäern.“ Insofern ist Alice Cooper auf seiner Konzertreise vermutlich in bester Gesellschaft.

Stadtpark: 12.6., 19 Uhr, 85,50 Euro, Support: Black Mirrors

