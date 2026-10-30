U2-Tour: Nur ein Konzert in Deutschland – und ein komplizierter Vorverkauf

Die irische Rockband U2 hat für das kommende Jahr mehrere Konzerte in Europa angekündigt – eines davon in Deutschland. Am 30. Juni tritt die Band um Frontmann Bono im Berliner Olympiastadion auf, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte. Ein weiteres Konzert in Deutschland wurde zunächst nicht angekündigt. Der Vorverkauf für die Tickets startet laut Angaben von Live Nation am 6. November.

In Europa ist die Band bei ihrer „The Greatest Show On Earth World Tour” auch in Paris, London und Amsterdam zu sehen. Los geht es in Europa am 26. April in Stockholm. Die ersten Konzerte in Lateinamerika waren laut Live Nation sofort ausverkauft. Aufgrund der Nachfrage wurden zusätzliche Termine in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires angesetzt. Die Nordamerika-Termine sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

„Carnaval De Luz”: Neues Album im November

U2 veröffentlichen am 13. November „Carnaval De Luz”, ihr 16. Studioalbum und das erste Album mit neuem Material seit neun Jahren. Zugleich erscheint das neue Album im 50. Jahr der Bandgeschichte von U2. Wie im September zudem bekannt wurde, ist die im August gestorbene Dolly Parton auf dem neuen Album zu hören. Nach Angaben von Universal Music ist es Partons „letzte aufgenommene Gesangsperformance”.

Unter Fans sorgt das Prozedere des Vorverkaufs für das Konzert in Berlin für Kritik. Tickets gibt es nur beim Anbieter Ticketmaster. Der gehört zum Veranstalter Live Nation. Beide wurden in den USA von einem Gericht verurteilt, weil sie ein Monopol im Live-Unterhaltungsmarkt und Ticket-Verkauf gebildet hatten. Das führte zu hohen Ticketpreisen.

Ob das auch in Berlin Auswirkungen hat ist unklar. Wie teuer die Karten für das U2-Konzert sind, ist noch nicht bekannt. Allerdings setzt Ticketmaster auf dynamische Preise. Sprich: Wenn viele Menschen Tickets wollen, steigt der Preis. Teuer wird es also auf jeden Fall.

Vorverkauf: Normale Fans als letzte am Zug

An diese zu kommen ist aber gar nicht so leicht, wie „Netzwelt.de” berichtet. Denn bevor der offizielle Ticketverkauf am 6. November startet, bekommen manche im „Artist Presale” am 5. November schon Zugriff. Für diesen Vorvorverkauf, kann man sich bis Sonntag um Mitternacht bei Ticketmaster registriert.

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Aber es geht noch früher – ein Vorvorvorverkauf sozusagen. Denn schon ab 4. November können Visa-Karteninhaber sich Tickets sichern. Ob da für normalsterbliche U2-Fans überhaupt noch Tickets übrig bleiben? Im Zweifelsfall können werden sie vielleicht auf dem Zweitmarkt fündig. Aber Achtung: Der läuft auch über Ticketmaster. Und vielleicht drehen die dann nochmal am Preis. (dpa/fex)