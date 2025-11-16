The Witcher In Concert: Hexer Geralt rockt jetzt die Arena

Eines der beliebtesten und meistverkauften Videorollenspiele kommt auf die Bühne der Barclays-Arena: Ein großes Orchester, eine Band, Videoprojektionen aus der Games-Welt und Spezialeffekte lassen die Geschichte von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erlebbar werden.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ist das Spiel längst Kult, legte mit seiner Grafik und dem Storytelling einen Meilenstein in der Games-Industrie. Auch die Musik von Komponist Marcin Przybyłowicz und Percival hat zu diesem riesigen Erfolg beigetragen.

Und die polnische Folk-Metal-Band lässt es sich nicht nehmen, selbst bei der Arena-Show aufzutreten und das Publikum in die Welt von Hexern, Zauberinnen, Elfen, Zwergen und anderen fantastischen Gestalten zu entführen – vor allem aber natürlich von der Hauptfigur Geralt von Riva, der in „The Witcher“ seine Abenteuer erlebt.

Barclays-Arena: 17.11., 20 Uhr, ab 85 Euro