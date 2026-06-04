Einen Meilenstein der britischen Rap-Geschichte stellte das Album „A Grand Don’t Come For Free“ vor mehr als 20 Jahren, 2004, dar. Mike Skinner mischte bei seinem Musikprojekt „The Streets“ mit Bandbegleitung rotzigen Rap mit Garage-Rock-Sound und schaffte damit den Durchbruch.

Typisch, nicht nur für dieses, sondern auch für die folgenden Alben sind die Geschichten, die Mike erzählt. Erlebnisse, wie sie seine Fans kennen – lange Clubnächte und der Morgen nach einer durchfeierten Nacht, aussichtslose Liebe und Arbeitslosengeldanträge. Alltägliches verwandelt der Rapper in Kunst, in Gossenpoesie und formuliert scharf und roh.

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Und weil allem Anfang bekanntlich ein Zauber innewohnt, wollen The Streets ihr Durchbruchsalbum noch einmal gebührend zelebrieren. Deshalb gehen sie jetzt auf Europatour – mit einem Stopp im Stadtpark – und spielen die Songs zum ersten Mal von vorn bis hinten durch. Ob auch ein paar seiner neueren Songs dabei sein werden? Man darf gespannt sein. Denn wenn man eines über Mike Skinner sagen kann, dann, dass er sich niemals verbiegen will.

Stadtpark: 12.6., 19 Uhr, 58 Euro

Tickets zu gewinnen!

MOPOP verlost 3 x 2 Karten! Wer gewinnen möchte, schreibt bis 8.6., 12 Uhr, eine E-Mail an [email protected], Stichwort „Streets“ und beantwortet die Frage: Wann erschien das Debütalbum?