Star mit Teddybär-Charme: „Schmusesänger“ James Arthur in Hamburg

Hamburg dürfte seit seinem letzten Album „Bitter Sweet Love“ einen besonderen Platz im Herzen von James Arthur haben. Binnen zwei Wochen im Januar 2024 spielte er das Channel-Aid-Charity-Event in der Elbphilharmonie sowie das erste reguläre Konzert seiner damaligen Welttournee in der ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle.

Nun kehrt der englische Singer-Songwriter genau dorthin zurück, um sein im April erschienenes sechstes Studioalbum „Pisces“ zu präsentieren. Und noch gibt es Karten!

Arthur sorgt für Gänsehautmomente

Arthur ist bekannt für seine schöne Stimme und gefühlvolle Songs wie „Impossible“ – sein größter Hit (ein Cover von Shontelle), den er 2012 als Gewinner der britischen Castingshow „The X Factor“ als Sieger-Single herausbrachte. Mit seinen tiefgehenden Texten und kraftvollen Melodien sorgt er für Gänsehautmomente.

Emotional kann er eh aus dem Vollem schöpfen: Er wuchs als eines von sechs Geschwistern unter schwierigen familiären Bedingungen auf. Die Eltern trennten sich früh; in jungen Jahren lebte er teils bei seinem Vater, teils in Pflegefamilien, was ihn prägte. Depressionen und Angstzustände begleiteten seinen Weg, aber seit er Ende 2022 Vater einer Tochter geworden ist, geht es ihm gut.

Eine Stimme zum Niederknien

Warum er sich nun schon seit 13 Jahren oben hält, wird schnell klar, wenn er das Singen anfängt. Seine dunkle Stimme hat Seele und ist zum Niederknien! Arthurs Pop ist nie zu soft, lässt immer auch Platz für einige seiner Gitarrenakkorde. Und man schaut ihm einfach gerne bei der Arbeit zu. 2019 wurde er von Peta zum schönsten Veganer des Jahres gekürt! Dabei wirkt er mit seinem langen Körper immer etwas tapsig – ein bisschen wie ein fleischgewordener Teddybär. Seine Markenzeichen-Frisur, irgendwo zwischen Britpop und Pottschnitt, taugt zum Popstar aber allemal.

Sporthalle: 2.12., 20 Uhr, 70 Euro