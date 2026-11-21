Wenn ein Song das Disco-Fieber auslöst und als Lebensretter in der Medizin dient, dann ist er unsterblich! Auf den Bee-Gees-Klassiker „Stayin’ Alive“ trifft beides zu. Der Song hat ein konstantes Tempo von rund 103 bis 104 Schlägen pro Minute (BPM) – das entspricht genau dem empfohlenen Rhythmus für eine Herzdruckmassage, deshalb wird das Lied weltweit in Erste-Hilfe-Kursen als Taktgeber genutzt. Aber das britisch-australische Brüder-Trio, bestehend aus Barry, Robin und Maurice Gibb, hatte weitaus mehr zu bieten.

Mit ihren unverwechselbaren Falsettstimmen, eingängigen Harmonien und weltweiten Chart-Erfolgen schrieben die Bee Gees Musikgeschichte. Heute lebt von ihnen nur noch Barry Gibb (80), der sich 2019 vom Live-Touren verabschiedet hat. Umso schöner, dass die Show „A Tribute To The Bee Gees“, dargeboten von der grandiosen Coverband Night Fever, das Lebensgefühl der 70er- und 80er Jahre nun eindrucksvoll auf die Konzertbühne zurückbringt.

Live-Band und ausdrucksstarke Solisten

Im Mittelpunkt des Abends mit dem Motto „Nights On Broadway“ stehen die Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere. Von frühen, gefühlvollen Balladen wie „Massachusetts“ und „To Love Somebody“ bis hin zu den Disco-Hymnen des Soundtracks „Saturday Night Fever“ bietet das Programm die volle Bandbreite des Gibb-Repertoires. Welthits wie „Night Fever“, „How Deep Is Your Love“ und „Tragedy“ laden zum Mitsingen und Tanzen ein.

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Die Show legt großen Wert auf musikalische Authentizität. Eine erstklassige Live-Band und die ausdrucksstarken Solisten fangen den dreistimmigen Gesang der Originale bis ins Detail ein. Ob Bewunderer der ersten Stunde oder als Teil der jüngeren Generation – die Musik der Bee Gees begeistert zeitlos.

Inselpark-Arena: 24.11.,19 Uhr, Karten ab 60 Euro, Infos unter Tel. 57 30 86 10