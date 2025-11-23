Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

Konzerte

Rod Stewart kommt wieder nach Hamburg: Den werden wir nicht so schnell los …

Veröffentlicht

Rod Stewart
Rod Stewart wird im Januar 81 Jahre – aber er singt und singt und singt.
Foto: Denise Truscello

Als Rod Stewart im Juni 2024 zuletzt in der Barclays-Arena spielte, sollte es eigentlich der Abschied von der großen Bühne in Hamburg für ihn sein. Unter dem Motto „One Last Time“ war er seinerzeit in Deutschland unterwegs. Doch so schnell werden wir Sir Roderick David Stewart nicht los. Was für ein Glück!

Nun kommt er noch mal, verzichtet auf jegliches Motto, und wenn er so super drauf ist wie beim letzten Mal, wird es ein Abend voller Lebenslust. Eine reine Nostalgie-Show würde zu diesem Wirbelwind von Ausnahmekünstler mit der ewigen Strubbel-Frise auch gar nicht passen. Denn der Sir hat auch mit 80 noch den Schalk im Nacken!

Erst 2024 begeisterte Rod Stewart das Publikum in der Arena – jetzt kommt er wieder

Leichtigkeit und Frohsinn bestimmen mehrheitlich sein Entertainment – da hält es niemanden lange auf den Sitzen. Stewart tänzelt, trippelt und arschwackelt gern über die ganze Bühne, dank der neuen Knie, die er sich zu seinem 75. Geburtstag gönnte. Der Mann, der seit den 60ern im Business ist, flirtet nicht nur mit den Damen an der Harfe, Fiedel und Keyboard und seinem Backgroundchor, sondern auch mit dem Publikum.

Und dann gibt es auch immer jene Momente, wo er ganz viel von seinen Leidenschaften offenbart: Die schottischen Wurzeln seitens seines Vaters sind tief in seinem Herzen verankert – er trägt sie gerne mit der Dudelsackhymne „Scotland The Brave“ zur Schau. Der Fan des Celtic-Glasgow-Fußballclubs kickt immer noch kraftvoll Bälle ins Publikum. Und natürlich wechselt Rod The Mod auch mehrmals am Abend die Garderobe – er ist nun mal ein echtes Fashion-Victim.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach mehr als 50 Jahren: David Coverdale geht in den Ruhestand

Mit seiner Meinung hält er nicht hinterm Berg, wenn es zum Beispiel um Putin („Arschloch“) geht und widmete jüngst regelmäßig seinen Song „Rhythm Of My Heart“ den Ukrainern. Ansonsten zeigt er vom Rock-Rod bis zum Disco-Rod das gesamte Spektrum seines Backkatalogs. Um am Ende zu fragen: „Da Ya Think I’m Sexy?“ Bei Rod Stewart ist das definitiv keine Frage des Alters.

Barclays-Arena: 25.11., 20 Uhr, ab 92 Euro

In diesem Artikel:, , , ,

Das könnte Dich auch interessieren

Die Fantastischen Vier Die Fantastischen Vier
Interviews
Michi Beck über Fanta 4-Aus: „Das hört sich nach Jammerei an, ist aber die Realität“

Sie haben schon auf Deutsch gerappt, als Sido, Apache 207 und Haftbefehl noch am Rockzipfel ihrer Mütter hingen. Die Fantastischen Vier aus Stuttgart waren...

vor 2 Tagen
Sophie Louise Scott Sophie Louise Scott
Interviews
Das wird wie ’ne Party im Schlafzimmer: Sophie And The Giants in Hamburg

Hinter der Hit-Maschine Sophie And The Giants (u.a. „Hypnotized“, „A Little Bit Wild“) verbirgt sich die queere englische Singer/Songwriterin Sophie Louise Scott, die auf...

vor 6 Tagen
Gary „Mani“ Mounfield live mit den Stone Roses 2017. Gary „Mani“ Mounfield live mit den Stone Roses 2017.
News
Bassist von britischen Rock-Ikonen stirbt mit 63 Jahren

Er war Mitglied einer der einflussreichsten britischen Bands überhaupt: Gary „Mani“ Mounfield, Bassist der Stone Roses, ist tot. Er wurde 63 Jahre alt. „Mit...

vor 2 Tagen
Illustration von The Witcher Illustration von The Witcher
Konzerte
The Witcher In Concert: Hexer Geralt rockt jetzt die Arena

Eines der beliebtesten und meistverkauften Videorollenspiele kommt auf die Bühne der Barclays-Arena: Ein großes Orchester, eine Band, Videoprojektionen aus der Games-Welt und Spezialeffekte lassen...

vor 7 Tagen
Anzeige
Anzeige