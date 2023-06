Riot Grrrls mit scharfen Krallen: Le Tigre kommen nach 20 Jahren Pause in die Markthalle

20 Jahre nach ihrem letzten Gig hat sich das Elektropunk-Trio um Kathleen Hannah wieder zusammengetan und geht auf Tour. Man muss nicht allzu weit über den Tellerrand schauen um festzustellen: Das Timing könnte kaum besser sein.

Die Sache mit der inhaltlichen Relevanz ist ja ein durchaus zweischneidiges Schwert. Dass Mindset und Message der einst als Riot Grrrls gestarteten, das Mackerbusiness aufmischenden Bewegung immer noch aktuell sind, zeigt leider, wie viel Veränderungsbedarf noch besteht – gleichzeitig jedoch auch, wie unkaputtbar ihr Spirit ist.

Mit Le Tigre meldet sich jetzt eine der ikonischen Formationen des Genres überhaupt zurück, gut zwei Jahrzehnte nachdem das Trio seine Aktivitäten zunächst ad acta gelegt hatte. US-Sängerin Kathleen Hannah war zuvor bereits mit den ikonischen Bikini Kill unterwegs. Ein Jahr nach deren Ende startete sie 1999 zusammen mit Johanna Fateman und Sadie Benning, später gefolgt von JD Samson, die Band Le Tigre.

Stilistisch trug die Band das Konzept von Bikini Kill noch ein gutes Stück weiter, ergänzte Garagerock-Attitüde um elektronische Versatzstücke, schmissige Slogans und Video-Einspieler, ein feministisch ausgerichtetes Live-Spektakel mit erhöhtem Schauwert.

Nun melden sich Le Tigre zurück, in Zeiten, da Festivalplaner gerade mal damit begonnen haben, ihr Augenmerk auch auf ein gendergerechteres Line-up zu richten. Zurück in einer Welt, da das Publikum in Sachen Rockmusik eine Ahnung davon bekommt, was sich womöglich, und das nicht allein bei der Band mit dem rollendem „R“, an Ekelhaftem hinter bzw. unter der Bühne abspielt.

So etwas wie eine „Row Zero“ wird man bei Le Tigre jedenfalls nicht erleben, hier ist Community das Stichwort – und das ist gut so. Die Krallen des Tigers sind immer noch scharf, der Riot als Rock’n’Roll-Menschenrecht so zeitlos wie jenes One-Two-Three-Four, bevor der nächste Song knallt.

Markthalle: 17.6. , 20 Uhr, 41 Euro

