Riesen-Open-Air in Hamburg: Zum Spottpreis zu Robbie Williams – so läuft’s

Superstar Robbie Williams spielt zwei riesige Open-Air-Konzerte in Hamburg zum Spottpreis von 25 Euro pro Karte – da muss doch ein Haken sein? Richtig: Wer an den beiden Abenden Ende August auf der Trabrennbahn dabei sein will, muss zwingend ein Girokonto bei der Hamburger Sparkasse haben. Und am Donnerstag um Punkt 10 Uhr das Smartphone oder die PC-Maus in der Hand haben. Die MOPO erklärt, wie der Vorverkauf läuft.

Haspa-Kunden, die ein Joker-Girokonto haben, haben sich vielleicht schon gewundert, warum ihnen ihr Geldinstitut am Montag einfach so einen Cent geschenkt hat. Der Grund: Im Verwendungszweck der Überweisung steht ein Ticketcode. Und nur mit diesem kann man am Donnerstag (4. Juli) ab 10 Uhr auf Eventim.de/haspajoker die Tickets kaufen. Wichtig: Vorher ist eine Registrierung als Kunde bei Eventim nötig – am besten schon jetzt erledigen, damit am Donnerstag keine wertvolle Zeit verloren geht.

Für die Haspa sind die Robbie-Open-Airs in Bahrenfeld am 22. und 23. August (jeweils um 18.30 Uhr) eine PR-Aktion: Das Joker-Konto wird 25 Jahre alt. Daher wird für die Tickets auch kein regulärer Eintrittspreis verlangt, sondern eine sogenannte Schutzgebühr: 25 Euro pro Karte.

Karten für Robbie Williams in Hamburg – so läuft’s

Maximal vier Stück darf jeder Haspa-Kunde kaufen, allerdings kann man das Kontingent auf beide Konzerte aufteilen – also zum Beispiel zwei Karten für den ersten und zwei für den zweiten Auftritt. Alle Tickets sind auf den Kontoinhaber personalisiert und können weder verkauft noch verschenkt werden. Auch eine Weitergabe des Ticket-Codes, ohne den man die Bestellung gar nicht aufgeben kann, ist nicht zulässig.

Die Tickets gibt es nicht per Post zugeschickt, sondern ausschließlich digital. Dazu benötigen Ticketkäufer zwingend die Eventim-Pass-App auf ihrem Handy, um die Tickets dort nach dem Kauf zu speichern.

Robbie Williams auf der Trabrennbahn – nur für Haspa-Kunden

Das heißt: Der Käufer muss selbst dabeisein und sich mit Perso oder Pass ausweisen können – die Begleiter können nicht ohne ihn aufs Gelände. Ist der Kontoinhaber am Veranstaltungstag krank, sollte man fix den Kundenservice kontaktieren ([email protected]), um eine Lösung zu finden, damit das Konzert nicht auch für den Rest der Gruppe ins Wasser fällt.

Ausgedruckte Tickets werden am Einlass nicht akzeptiert. Wer mit der Technik auf Kriegsfuß steht, kann sich laut Haspa in jeder Filiale bei der Einrichtung der Eventim-App helfen lassen (oder schon mal auf haspa.de/robbie vorbeischauen).

Jugendliche unter 16 Jahren müssen von den Eltern begleitet werden – oder von einer „erziehungsbeauftragten“ Person, dann aber mit einem von den Eltern unterschriebenen „Feierzettel“ in der Tasche. Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zutritt – sie sollen von Robbies gelegentlichen Zoten verschont bleiben.