Rap-Superstar Apache 207 landet in der Arena – Vorverkauf startet!

Drei Mal hintereinander die Barclays-Arena vollgemacht – und dann direkt noch zwei Zusatzshows angekündigt, für die die Tickets auch ratzfatz weg sein werden. Apache 207 räumt gerade ALLES ab. Wer ist dieser Typ, der seit November Hunderttausende Fans auf seiner Tour begeistert? Eine kurze Einführung in die Welt des Rappers, der von Donnerstag bis Samstag Hamburg aufmischt.

Apache wie viel?

Apache 207 – sprich: zwei-null-sieben – heißt bürgerlich Volkan Yaman. Er kam 1997 in Mannheim zur Welt und wuchs in Ludwigshafen auf. Die Stadtwappen trägt er als Tätowierungen auf den Waden. „Apache“ ist der Kosename, den seine Mutter ihm gegeben hat.

Seit wann ist der Rapper so erfolgreich?

Seine Musik ist ein Mix aus R’n’B, Eurodance, 80s-Pop und HipHop. 2019 nahm seine Karriere mit dem Song „Roller“ Fahrt auf. Da hatte er seit zwei Jahren das Abi in der Tasche und studierte Jura. Die Uni-Laufbahn war schnell egal, „Roller“ schoss auf Platz 1 der Charts – und überholte 2023 sogar „Last Christmas“ von Wham! als erfolgreichsten Dauerbrenner. Heute hat er Milliarden Streams gesammelt.

Was passiert live bei Apache 207?

Alles. Längst füllt er die ganz großen Hallen, seine Shows sind innerhalb von Minuten ausverkauft (drum schnell sein für die Zusatztermine, der Vorverkauf startet am 6.2. nachmittags!). Seinen ersten Hamburg-Auftritt hatte er im Rahmen des Reeperbahn-Festivals am 21. September 2019 – im vergleichsweise kleinen Gruenspan. Und wer dabei war, hatte einen nicht enden wollenden Ohrwurm von „Brot nach Hause“. Für die aktuelle Tour stellt er ein aufwendig umgebautes Flugzeug in die Arenen. Wo früher Passagiere Platz nahmen, lässt er seine Show steigen.

Was war da noch gleich mit Udo?

Zusammen mit Udo Lindenberg veröffentlichte er im Januar 2023 den Song „Komet“ – die erste Nummer-eins-Hitsingle für den Panikrocker als Solokünstler, für Apache die elfte. Die ersten 85 Wochen war der Titel ununterbrochen in den Top 50 – insgesamt hielt er sich für 121 (!) Wochen in den Singlecharts.

Und wie tickt der so?

Das ist so schön wie ungewöhnlich: Der 2-Meter-Mann behält sein Privatleben für sich. Er gibt nicht viele Interviews und hält sich größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. „Ich bin immer noch ein großer Fan davon, dass Dinge privat bleiben. Auch um mich selbst zu schützen“, sagte er einmal in einem Zeitungs-Interview.

Barclays-Arena: 12.-14.2., je 20 Uhr, kaum Restkarten; Zusatzkonzerte: 11./12.10., je 20 Uhr, Vorverkauf: 6.2., 15 Uhr, exklusiv über eventim.de