Perfekt für ’nen Sonntagabend: Whitney spielen Softrock mit Soul im Knust – Karten zu gewinnen

„Small Talk“, das fünfte Album von Whitney, ist gar nicht klein: Jeder Bläser- und Streichereinsatz sitzt an der richtigen Stelle, der warme Siebziger-Sound klingt nach einer Band, die sich in einem viel zu teuren Studio viel Zeit nimmt. Jetzt kommt die Band nach Hamburg. Und MOPOP verlost Tickets.

Das mit dem „viel zu teuren Studio“ stimmt übrigens nur so halb: Das Gerüst der Platte entstand in einem Schuppen in Oregon, mit Vintage-Instrumenten und einer alten Bandmaschine. Max Kakacek und Julien Ehrlich sind nach den vorsichtigen Elektronikausflügen auf „Spark“ (2022) wieder ganz bei ihrem Sound: Softrock mit Soul, gespielt von Chicagoer Indie-Kids mit eselsohrigen Plattensammlungen.

Konzert von Whitney: Mit neuem Album „Small Talk“ live in Hamburg

Und noch zwei Worte mit „so-“: Sorgfältig sind die Songs, lässig, aber nie nachlässig. Mit ihrer ehemaligen Band Smith Westerns hatten Kakacek und Ehrlich ein bisschen verspulten Glam in den Indierock der späten 2000er getragen, Whitney haben einen ganz anderen Ansatz: Hier fällt es tatsächlich auf, wenn sich wer verspielt.

Ehrlichs Falsett singt in den neuen Songs von Trennung und Herzbruch, allerdings mit Abgeklärtheit und Akzeptanz – das ist Popmusik von Erwachsenen für Erwachsene. Kann man auch für eine Spur zu geschmackvoll halten. Aber mal ehrlich, was wäre das für eine Kritik? Im Vorprogramm: die wunderbare Band Willow Parlo aus Hamburg. (MW)

Knust: 15.2., 20 Uhr, 30 Euro

Mit MOPOP zum Konzert ins Knust

2 x 2 Tickets für das Konzert zu gewinnen. Wer mitmachen will, schickt bis 13.2. (14 Uhr), eine E-Mail mit dem Betreff „Whitney“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage richtig: Das wievielte Whitney-Album ist „Small Talk“?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH.