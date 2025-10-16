Pure Kraft und Energie in Musik gegossen bringen One Ok Rock auf die Bühne. Die Gruppe ist eine der erfolgreichsten Rockbands Japans.

Für ihr aktuelles Album „Detox“ arbeiteten die Musiker mit den Produzenten Rob Cavallo (Green Day) und Dan Lancaster (Blink-182, Bring Me The Horizon): Sie mixen bunt Alternative-Rock, Post-Hardcore, Pop-Rock und Punk, singen auf Englisch und Japanisch und begeistern damit Fans aus aller Welt. Als Vorband waren sie schon mit Ed Sheeran und den Smashing Pumpkins unterwegs und kommen nun als Headliner nach Hamburg.

Barclays-Arena: 23.10, 20 Uhr, Karten ab 60 Euro;

Verlosung: 2 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicken Sie bis 19.10. eine E-Mail mit Betreff „One Ok“ an [email protected] und beantworten Sie folgende Frage: Aus welchem Land kommt die Band?