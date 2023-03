OG Keemo in der Fabrik: Bei ihm ist Rap Kunst

In Zeiten, in denen es im Deutschrap sehr oft um Streamingzahlen, Video-Aufrufe, einzelne Singles, Werbepartnerschaften, Algorithmen und „Patte machen“ geht, setzt der Mannheimer Rapper OG Keemo zusammen mit seinem Produzent Funkvater Frank einen krassen Kontrapunkt. Das 2022er-Album „Mann beißt Hund“ ist aus dem Musikindustrie-Hamsterrad ausgebrochen: Als Konzept-Platte, die wie im Film die Geschichte der Protagonisten Malik, Yasha und eben Keemo in und aus der Hochhaussiedlung hinaus erzählt, hatte sie keine Vorab-Singles und ist trotzdem auf Platz drei der Albumcharts gelandet. Manchmal gewinnt die reine Kunst eben doch noch – bei OG Keemo besteht sie aus Straßenrap mit klarer Sprache und feinem Flow und harten Beats mit Funk-, Soul- und Oldschool-Einflüssen.

