Nile Rodgers: Absolute Songwriter-Legende kommt in den Stadtpark!

Chics „Le Freak“ und „Good Times“, Madonnas „Material Girl“ und „Like A Virgin“, Diana Ross‘ „Upside Down“ und „I’m Coming Out“, Sister Sledges „We Are Family“ und „Lost In Music“, David Bowies „Let’s Dance“ und Daft Punks „Get Lucky“. Es ist kaum zu glauben, aber all diese Hits, die man sofort mitsingen kann, stammen aus der Feder eines einzigen Mannes: Nile Rodgers (70).

Diese absolute Songwriter-Legende hat gerade ganz frisch eine Show im Stadtpark verkündet. Am 31. Juli wird er zusammen mit Chic das grüne Rund mit all diesen Ohrwürmern beschallen. Pflichttermin!

Weiter Stadtpark-Shows, die man unbedingt besuchen sollte: Incubus (5.6., 19 Uhr, 61,20 Euro), Ska-P (10.6., 19 Uhr, 68,75 Euro), Ava Max (21.5., 19 Uhr, 44,25 Euro), The Black Keys (28.6., schon ausverkauft – aber wir verlosen hier auch noch irgendwann ein paar Tickets!) oder Glen Hansard (4.8., 18.30 Uhr, 55,65 Euro).

