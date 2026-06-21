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Lütt im Park: Das wird ein cooler Nachmittag

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Zwei Kinder mit Kopfhörern stehen vor der Freilichtbühne im Stadtpark Hamburg beim Kinderkonzert.
„Lütt im Park“ ist ein Open-Air für die Kleinen.
Foto: jazzarchiv/Isabel Schiffler

Coole Kindermusik – Musik für coole Kinder: Da kann man immer wieder die Sampler-Reihe „Unter meinem Bett“ empfehlen. Die vereint so hochkarätige Songwriter wie Andreas Dorau, Deniz Jaspersen (Herrenmagazin), Moritz Krämer (Die Höchste Eisenbahn), Martha Wilking oder Bernd Begemann.

Und noch besser: Das Ganze gibt’s auch live! Mit vielen tollen Musikern, Musikerinnen und Bands. „Lütt im Park“ ist ein Open Air, das intelligente Kindermusik für Kleine (und Große) präsentiert. Diesmal dabei sind: DJ Kekse, Francesco Wilking, Moritz Krämer, Bernd Begemann und Tochter Belinda, Corinna Dumat, Lisa Who, Andreas Dorau, Jan Plewka und Martha Wilking. Ein buntes Rahmenprogramm rundet die Sache ab. Also, auf in den Park!

Stadtpark Open Air: 21.6., 15 Uhr, ab 28 Euro

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