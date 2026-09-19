Seit gut zehn Jahren mischt Singer/Songwriterin Lotte im deutschen Pop mit. Sie kollaborierte 2019 mit Max Giesinger für das Duett „Auf das, was da noch kommt“, der Song machte sie einem Millionenpublikum bekannt. 2022 begeisterte sie das Publikum mit ihrer Teilnahme an der TV-Show „Sing meinen Song“.

Und doch fühlt sich ihr viertes Album „Lotte“ wie ein Neuanfang an. War ihr letztes Werk noch dunkel und introspektiv, begibt sie sich diesmal ins Außen. „Es geht darum, wieder Kind sein zu dürfen, groß zu denken und daran zu glauben, dass alles im Leben möglich ist“, so Lotte. Mit dem neuen Werk hat sie einen Sound geschaffen, den es so hierzulande noch nicht gab. Es ist an die 60er angelehnter Dream-Pop.

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Da muss man sich nur mal die Single „Wenn du tanzen willst“ anhören! Der Song bildet auch das Motto ihrer aktuellen Tournee. Apropos: „In der Musik kann ich loslassen, weil sie für mich unendlich befreiend ist“, so Lotte. „Unter den neuen Songs ist auch das Lied ‚Wildes Kind‘. Genauso bin ich auf der Bühne: ein wildes Kind.“

Tickets zu gewinnen!

2 x 2 Karten zu gewinnen. Schicken Sie bis 21.9. eine E-Mail mit Betreff „Lotte“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie die Frage: Wie heißt das aktuelle Album von Lotte?

Große Freiheit 36: 24.9., 20 Uhr, 44,85 Euro, grossefreiheit36.de

Foto: MOPO Der Plan7 vom 18. September 2026

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