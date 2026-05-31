Linkin Park spielen zwei Shows im Volkspark! Das müssen Fans wissen

Da sind sie ja endlich! Als Linkin Park ihre Stadionkonzerte für 2025 angekündigt hatten, war Hamburg noch leer ausgegangen. Nur Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt konnten sich freuen. Wenn die NuMetal-Weltstars jetzt aber den zweiten Teil ihrer „From Zero World Tour“ starten, wird diese Scharte ausgewetzt – und das Volksparkstadion gleich zwei Mal zum Beben gebracht.

Schon das Hamburger Comeback-Konzert mit der neuen Sängerin Emily Armstrong – im September 2024 in der Barclays-Arena – war ein Triumph. Daran soll jetzt angeknüpft werden. Wie Sie noch an Tickets kommen, wer als Support dabei ist: die Infos kurz zusammengefasst.

Gibt’s noch Tickets? Ja! Für beide Hamburg-Shows (1. und 3. Juni) kann man noch ein paar Karten kaufen. Der „Trick“: direkt über ticketmaster.de gehen. Dort findet man Restkarten in den Rängen – zum Beispiel Osttribüne ab 168 Euro für den 3.6. – außerdem gibt’s Tickets im Resale in allen Preisgruppen (Stand 27.5.).

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Wann geht es los? Einlass ins Stadion ist um 16 Uhr, die Show startet ab 18.30 Uhr. Linkin Park werden kurz vor 21 Uhr auf der Bühne erwartet, Schluss soll nach vermutlich rund 25 Songs gegen 23 Uhr sein.

Wer sind die Vorbands? Vorweg treten die US-Elektrorock-Band Phantogram (ca. 18.55 Uhr) und das HipHop-Duo Clipse (ca. 19.40 Uhr) auf.

Volksparkstadion: 1./3.6., ab 18.30 Uhr

Foto: MOPO Der Plan7 vom 27. Mai 2026

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