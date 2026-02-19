Lebendig fühlt es sich einfach besser an: Peter Doherty in Hamburg – Verlosung!

Es gab Zeiten, da standen die Wettquoten gut darauf, dass Peter Doherty die Aufnahme in den „Club 27“ schaffen würde. Jenen Kreis von Musiklegenden nämlich, die mit 27 das Zeitliche segneten – meist waren Drogenkonsum und/oder Depressionen mit im Spiel. Härteste Rauschmittel, Gefängnisaufenthalte, versäumte Auftritte und demütigende Berühmtheit in den Boulevardmedien pflasterten auch Dohertys Weg. Seiner Musik konnte das jedoch wenig anhaben. Das einst selbstzerstörerische Genie hat sich quasi neu erfunden.

Im März wird der britische Songpoet nun 47, und es gibt Grund zur Freude: Peter Doherty ist ein Überlebender – er hat den Absprung geschafft. Das einstige „Enfant terrible“ ist heute Platten-Label-Besitzer („Strap Originals“) und kreatives Mastermind hinter gleich drei Bands. Seit 2021 ist er mit Musiker-Kollegin Katia deVidas verheiratet, die jüngst über seine Abstürze einen Dokumentarfilm veröffentlichte.

Nachdem die wiedervereinten Libertines – die Band, die Doherty 1997 zusammen mit Carl Barât gegründet hat – zuletzt vor einem Jahr auf Europatournee waren, erschien 2025 mit „Felt Better Alive“ Dohertys wohl aufmunterndstes und charmantestes Soloalbum. Es ist sein fünftes!

Abschluss der Deutschland-Tour in Hamburg

Durch frühere Eskapaden hat er sich einen schillernden Namen erarbeitet, der es ihm ermöglicht, auch kurzfristig Soloshows anzukündigen und Tickets zu verkaufen. Erst im November gab er den Termin für den Abschluss seiner Deutschland-Tour in Hamburg bekannt. Musikperlen aus allen Doherty-Ären wird es am Montag zu hören geben, darunter auch Klassiker von The Libertines und Babyshambles (gründete er 2003).

In seiner Begleitband sind unter anderem Mike Joyce am Schlagzeug dabei (früher The Smiths), Mike Moore an der Gitarre (spielt sonst in Liam Gallaghers Soloband) sowie Dohertys Gattin Katia deVidas an den Keyboards.

Während Doherty die Libertines-Konzerte wegen seiner 2024 öffentlich gemachten Typ-2-Diabetes-Erkrankung zum Teil im Sitzen absolvieren musste, zeigte er sich bei den jüngsten Babyshambles-Gigs wieder fit. Kann nur gut werden!

Große Freiheit 36: 23.2., 20 Uhr, 48 Euro, Support: Amy Jo And The Spangles