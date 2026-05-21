Kinderklinikkonzert: Musik hören und Gutes tun – Tickets zu gewinnen!

Wenn Kinder erkranken oder sich verletzen und im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist ihr Alltag plötzlich ein anderer: kein unbeschwerter Spaß mehr mit Freundinnen und Freunden, stattdessen besorgte Gesichter überall. Um jungen Patientinnen und Patienten in dieser Zeit ganz besondere Momente zu schenken, gibt es seit 2011 den Verein Kinderklinikkonzerte.

Die Idee dahinter: Kindern Ablenkung und Teilhabe ermöglichen. Der Verein arbeitet mit bekannten Bands und Solo-Künstler:innen zusammen, die bei den Klinikkonzerten auf ihre Gage verzichten. In den vergangenen Jahren brachten so unter anderem Revolverheld, Max Giesinger, Silbermond, Lea, Joris, Wincent Weiss, Johannes Oerding und Nico Santos Musik und Freude in Krankenhäuser.

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Zum 15. Geburtstag des Vereins kommen am Pfingstsonntag einige dieser Musiker:innen zum Stadtpark-Open-Air. Max Giesinger, Leony und Sophia sind auf jeden Fall dabei – und einige Überraschungsgäste sollen auch auftreten. Sämtliche Ticketeinnahmen werden an den Verein gespendet.

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Tickets zu gewinnen. Wer mitmachen will, muss allerdings schnell sein – und noch am Freitag (22.5.) eine E-Mail mit Betreff „Kinder“ an [email protected] schicken, in der folgende Frage beantwortet wird: Wie alt wird der Verein in diesem Jahr?

Konzert: 24.5., 18 Uhr, Stadtpark-Open-Air, 59,95 Euro