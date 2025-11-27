Folgen Sie uns

Jetzt schon unsterblich: The Hives in Hamburg – Tickets zu gewinnen!

Die Bandmitglieder von The Hives.
The Hives machen bereits seit mehr als 30 Jahren Musik.
Foto: Dean Brandshaw

Elf Jahre lang war es still um The Hives, zumindest was neue Musik betraf. Dann erschien 2023 das Album „The Death Of Randy Fitzsimmons“, was die Rückkehr der schwedischen Energietankstelle markierte, an die der geneigte Fan in „Rock is dead“-Zeiten nicht mehr zwingend geglaubt hätte.

Schließlich wurde auf der Platte eine Legende für tot erklärt: Randy Fitzsimmons, jene rätselhafte Figur, die seit den Anfangstagen als Songwriter, Mentor und fiktiver Spiritus Rector der Band gilt. Ihre größten Hits wie „Hate To Say I Told You So“, „Walk, Idiot Walk“ oder „Tick Tick Boom“ wurden ihm zugeschrieben.

Live ist die Band unschlagbar

Doch wie es sich für The Hives gehört, ist selbst der Tod kein Ende. Zwei Jahre später legten sie mit „The Hives Forever Forever The Hives“ nach; ein Titel, der auf dem Papier nach Größenwahn klingt, in Wahrheit aber die Quintessenz einer 30-jährigen Bandreise ist. Kaum eine Gruppe spielt so konsequent mit Image und Ironie wie The Hives.

Die schwarz-weißen Anzüge, der elegante Gleichschritt, das Bühnengebaren, alles Teil eines bewusst gesetzten Markenzeichens. Die selbstironischen Ansagen von Sänger Pelle Almqvist unterhalten nicht nur, sondern sind Ausdruck der Souveränität der Band. Live sind The Hives unschlagbar. Ihr Konzert in der Sporthalle ist ihr bisher größter Headliner-Gig in Hamburg.

Tickets zu gewinnen!

Wir verlosen 1 x 2 Tickets! Wer gewinnen möchte, schreibt bis 30.11., 12 Uhr, eine E-Mail an [email protected], Betreff „Hives“, und beantwortet die Frage: Wie heißt der Sänger?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels  ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Sporthalle: 3.12., 19.30 Uhr, 60,30 Euro, Special Guests: Yard Act + Spiritual Cramp

