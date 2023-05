Jetzt „Golden Ticket“ für den Stadtpark gewinnen!

Was hat man für tolle Erinnerungen an Stadtpark-Konzerte! Unzählige ausverkaufte Lagerfeuer-Shows mit Johannes Oerding während Corona. Tanzen zu Earth, Wind & Fires „September“ außerhalb des Septembers. „Caravan Of Love“ als Einlaufmusik bei einem grandiosen Konzert der Beatsteaks. Überflüssige Bestuhlung im grünen Rund bei einem immer noch komplett wilden Iggy Pop, obwohl er langsam auf die 80 zugeht.

Seit 1975 wird beim Stadtpark-Open-Air nun schon „mit den Vögeln gesungen“ (so lautet das Motto) – und jetzt steht die neue Saison vor der Tür! Am Samstag (13.5., 18 Uhr, 36 Euro) spielt Lotto King Karl mit seinen Barmbek Dream Boys wie immer den Auftakt. Es ist – sage und schreibe – sein 53. Konzert in der Freilicht-Location. Wenn dann „Hamburg, meine Perle“ über den Stadtpark schallt, bringt das dem HSV hoffentlich ganz viel Glück für den Aufstieg.

Am 21. Mai ist dann Popstar Ava Max an der Reihe (19 Uhr, 44 Euro), eine der wenigen Damen im Line-up. Ihr Lady-Gaga-esker Hit „Sweet But Psycho“, der anderthalb Milliarden (!) Streams auf Spotify hat, muss unbedingt live erlebt werden.

Auch die supersympathischen Silbermond sollte man sich hinter die Ohren schreiben, denn am 9. Juni erscheint ihr neues Album „Auf, auf“. Achtung, die Show am 26. Mai ist schon ausverkauft, für den Zusatz am 27. Mai gibt‘s noch Tickets (19 Uhr, 60 Euro)!

Die etwas älteren Livemusik-Liebhaber kommen dann bei The Dire Straits Experience um Chris White und Terence Reis (3.6., 20 Uhr, ab 54 Euro) und Mike + The Mechanics (4.6., 19 Uhr, ab 59 Euro) auf ihre Kosten. Sultans Of Swing! Over My Shoulder! Beide Konzerte sind bestuhlt.

Am 5. Juni kann man dann komplett in den 90ern und 2000ern schwelgen, denn die kalifornischen Incubus kommen ins grüne Rund (19 Uhr, 61 Euro). Ob ihr Alternative-Rock noch immer so fresh ist und Sänger Brandon Boyd immer noch so gutaussehend?

Beim Termin danach ist dann Skanken angesagt, denn die Truppe Ska-P entert den Stadtpark (10.6., 19 Uhr, 69 Euro).

Weitere Highlights: Yusuf alias Cat Stevens (15.6., 19.30 Uhr, 115 Euro), Nile Rodgers (31.7., 19 Uhr, 64 Euro) oder Glen Hansard (4.8., 18.30 Uhr, 56 Euro). Das Beste: Im Kasten links verlosen wir ein goldenes Stadtpark-Ticket für fünf Konzerte Ihrer Wahl (auch die ausverkauften), Begleitperson inklusive!

Stadtpark: bis 17.9., Termine/Tickets: stadtparkopenair.de!

Jetzt „Golden Ticket“ für fünf Shows nach Wahl und jeweils eine Begleitperson gewinnen!

Zum Auftakt der Stadtpark-Saison verlosen wir ein „Golden Ticket“ (fünf Konzerte nach Wahl + Begleitperson) – viel Glück!

Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „Golden Ticket“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Seit wann gibt‘s die Open-Airs im Stadtpark? Bitte die fünf Wunschtermine auflisten und die Kontaktdaten nicht vergessen. Eine MOPOP-Newsletter-Anmeldung ist für die Teilnahme ebenfalls erforderlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 19.5., 10 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb