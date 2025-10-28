Herbert Grönemeyer kommt nach Hamburg – akustisch!

Rockklassiker von Herbert Grönemeyer – live, akustisch und „mittendrin“: Einer der größten Künstler der deutschen Popmusik startet eine Reihe von Unplugged-Konzertabenden.

Nach ausverkauften Akustik-Konzerten im September setzt Herbert Grönemeyer die Reihe 2026 fort – und startet in Hannover. Mit Band, Chor und Orchester beginne die Konzertreihe „mittendrin – akustisch“ am 7. Februar kommenden Jahres in der ZAG Arena in Hannover, teilte Hannover Concerts mit.

Drei Tage später spielt Grönemeyer in der Barclays Arena in Hamburg (10. Februar), auf dem Tourplan stehen weitere sieben Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stationen der Tour sind Berlin (9. Februar), Mannheim (12.), München (14.), Zürich (15.), Dortmund (17.) und Wien (19.).

Rock-Klassiker auf dem Programm

Die bisherigen Unplugged-Abende unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ im September waren restlos ausverkauft, es waren fünf Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und zwei weitere in Berlin. Insgesamt 90.000 Menschen erhielten so einen Vorgeschmack auf das Mitte Oktober erschienene Unplugged-Album „Von allem anders”. Vor 30 Jahren war Grönemeyers erste derartige Platte als Teil der legendären MTV-Unplugged-Reihe erschienen.

Laut Hannover Concerts handelt es sich bei „mittendrin – akustisch“ keineswegs um Konzerte der ausschließlich leisen Töne. Denn auf dem Programm stünden nicht zuletzt Rockklassiker wie „Alkohol“, „Vollmond“ und „Bochum“. Die Musiker spielten dabei auf einer speziell gestalteten Mittelbühne, so entstehe eine besonders intime Atmosphäre. (dpa)