Helene Fischer kommt nach Hamburg: Zusatzshow XXL

Die Sängerin Helene Fischer singt auf der Bühne in der Barclays Arena. (Archivbild)
Schlagerstar Helene Fischer kommt 2026 ins Hamburger Volksparkstadion. (Archivbild)
Foto: dpa | Marcus Brandt

Die Nachfrage nach Tickets ist riesig: Für das große Open-Air-Konzert von Helene Fischer in Hamburg gibt es jetzt einen zusätzlichen Termin. Fans der Schlager-Queen dürfen sich damit auf gleich zwei Stadion-Shows im Sommer freuen.

Wie die Veranstalter mitteilten, tritt Helene Fischer neben dem 2. Juli nun auch am 3. Juli 2026 in Hamburg auf. Der zweite Termin im Volksparkstadion wurde wegen der hohen Ticketnachfrage kurzfristig als Zusatzkonzert angesetzt. Die Auftritte sind Teil ihrer großen 360-Grad-Stadiontour, mit der die Sängerin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert.

Die Shows sollen zu den größten ihrer Karriere zählen. Geplant ist eine Bühne mitten im Stadion, von der mehrere Laufstege in alle Richtungen führen, sodass Fischer möglichst nah an den Fans performen kann. Die aufwendige Produktion mit riesigen LED-Wänden und internationalen Showdesignern soll rund 25 Millionen Euro kosten.

Helene Fischer: Stadiontour vom 10. Juni bis 17. Juli

Musikalisch erwartet die Besucher ein Hit-Feuerwerk aus zwei Jahrzehnten – von „Von hier bis unendlich“ bis zum Mega-Erfolg „Atemlos durch die Nacht“. Auch neuere Songs sollen Teil des Programms sein. Karten kosten ab 71,40 Euro.

Lesen Sie auch: Joy Denalane und Max Herre: „Wir sind eine Einheit, das war uns immer klar“

Die Tour führt die Sängerin im Sommer 2026 durch zahlreiche große Städte, darunter Dresden, Berlin, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Amsterdam, Hannover, Wien, Zürich und München. Insgesamt läuft die Stadiontour vom 10. Juni bis zum 17. Juli 2026. (rei)

