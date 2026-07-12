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Haevn im Stadtpark: Träumerisches Duo – Tickets zu gewinnen!

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Zwei Männer stehen vor hellem Hintergrund in einem kontrastreichen Schwarzweiß-Porträt.
Haevn kommen mit einem zwölfköpfigen Streicherensemble in den Stadtpark.
Foto: Hessel Stuut

Zu ihrem zehnten Bandgeburtstag haben sich Jorrit Kleijnen und Marijn van der Meer, besser bekannt als Haevn, etwas Besonderes ausgedacht: Sie spielen ihre Songs mit einem zwölfköpfigen Streicherensemble.

Ihre ohnehin an große Filmmusiken angelehnten Melodien, die Neoklassik mit emotionalem Pop und etwas Elektro vereinen, klingen so noch epischer. „Unsere Musik soll ein Raum für Reflexion und emotionale Tiefe sein“, beschreibt das Duo seine Intention. „Wir versuchen, eine Klanglandschaft zu schaffen, die es den Zuhörern ermöglicht, sich auf ihre eigenen Gefühle und Geschichten einzulassen.“ Dafür bringen Haevn aber nicht nur ihre neu arrangierten Streaming-Hits wie „Where The Heart Is“ und „Finding Out More“ mit in den Stadtpark, sondern auch neue Songs und bisher unveröffentlichte Werke.

Tickets zu gewinnen

3 x 2 Tickets zu gewinnen. Schicken Sie bis Sonntag (12.7.) eine E-Mail mit Betreff „Haevn“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: Wie heißen die beiden Musiker, die unter dem Namen Haevn Erfolge feiern?

Stadtpark-Open-Air: 16.7., 19.30 Uhr, 60 Euro

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