Große Freiheit 36: Letzte Tickets für die Sportfreunde Stiller gewinnen!

Als die Münchner sich 2017 in eine Bandpause verabschieden, soll es eigentlich nur ein Break sein. Die Festivalshows, all die Touren und Torschreie haben Kraft gekostet. Am Ende werden fünf Jahre draus und beinahe wären die Sportfreunde Stiller gar nicht zurückgekommen. Doch schon bei der ersten Session wird klar: Fieber und Magie sind zurück. Peter, Flo und Rüde spielen erst kleinere, dann größere Shows, beginnen die Arbeit an einem neuen Album. „Jeder nur ein X“ und die Formel des Trios zünden immer noch: Angerauhter Powerpop, hymnische Melodien, dazu Texte, die eine Prise neue Nachdenklichkeit durchzieht. „Wir haben unfassbar Bock und sind Feuer und Flamme für die Musik, für die Band, für die Sportfreunde, fürs Zusammenkommen unter dem Himmel der sportfreundlichen Rockmusik.“ vermeldeten die Sportis. They never come back? Pustekuchen. Willkommen zurück in Hamburg, liebe Sportis.

Jetzt allerletzte Tickets für die Sportis gewinnen!

Für die ausverkaufte Show in der Großen Freiheit (8.5., 20 Uhr) verlosen wir die letzten 1×2 Tickets. Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „Sportis“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wie heißt das neue Album? Einsendeschluss: 5.5., 10 Uhr, AGB: mopo.de/gewinnspiel-agb.

Eine Zusatzshow wird es am 29.9. im Gruenspan geben, der Vorverkauf ist gestartet!