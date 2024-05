„Go Vote“ und „Klare Kante gegen Rechts“: Fettes Konzert-Programm in Hamburg

Geht wählen! Die Message ist so einfach wie deutlich. Damit sie auch auf gar keinen Fall überhört werden kann, wird es in Hamburg im Vorfeld der Europawahl (9. Juni) laut – mit Konzerten und anderen Kultur-Highlights in der ganzen Stadt.

Am 3. Juni (20 Uhr, ausverkauft) etwa steigt in der Elbphilharmonie ein „Go Vote“-Konzert mit Jeremias (Foto), Ami Warning, Balbina, Levin Liam, Anna Depenbusch und Antje Schomaker (auch als Livestream in der Elphi-Mediathek).

Ace Tee, Ätna, Jeremias, Meute, König Boris: Alle sind dabei

Ganz ähnlich wird der Abend des 6. Juni im Thalia-Theater aussehen: Da steht „Stimmen für Europa“ auf dem Programm (19 Uhr, 25 Euro, Erstwähler:innen bis 23 Jahre zahlen nur 5 Euro) – mit dabei sind die R&B-Sängerin Ace Tee, die Rapper Ansu und Booz und Ätna.

Und auch die Reihe „Klare Kante gegen Rechts“ ruft mit Konzerten zum Wählen auf: Am 4. Juni (17 Uhr) geht es am Born Center mit Meute los, mit der Band wird dann zum Bürgerhaus Bornheide gelaufen, wo Lia Sahin und Afrob auftreten (Eintritt frei). Am 5. Juni spielen TanOne, Bush.ida, Jolle, Amewu, Finna und König Boris auf dem Eidelstedter Marktplatz (ab 18 Uhr, kostenfrei).

Und am 6. Juni (20 Uhr, 25 Euro) sind Zellen, Get Jealous und Turbostaat im Uebel & Gefährlich. Weil es wichtig ist.

Elbphilharmonie: 3.6., 20 Uhr, ausverkauft, Konzert im Livestream

Thalia-Theater: 6.6., 19 Uhr, 25/5 Euro

Klare Kante gegen Rechts: 4./5./6.6., diverse Orte