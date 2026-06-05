Garbage: 30 Jahre und immer noch aufregend – Tickets zu gewinnen!

Mit ihrem Debütalbum „Garbage“ schaffte die gleichnamige Band 1995 gleich ihren Durchbruch. Ihr Alternative-Rock-Sound prägte – nicht zuletzt wegen der markanten Stimme von Sängerin Shirley Manson – das Jahrzehnt und läutete nach dem Ende der Grunge-Ära ein neues Kapitel in der Rockmusik ein. Zum 19. James-Bond-Film „The World Is Not Enough“ lieferten sie den Titelsong!

Bis heute spielen die Musiker in ihrer Gründungsbesetzung zusammen, haben im Herbst ihr achtes Studioalbum „Let All That We Imagine Be the Light“ veröffentlicht.

Sängerin Shirley war gesundheitlich angeschlagen

Dabei war Shirley zwischenzeitlich gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Sie sei nach einer Tour als „Wrack im Rollstuhl“ zurückgekommen, musste sich einer Hüftoperation unterziehen und litt an einer Kehlkopfentzündung. Beides kurierte sie aus und es lehrte sie Demut und mal einen Gang zurückzuschalten.

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„Ich habe mich selbst noch nie so weich gefühlt wie jetzt“ sagt die Sängerin. „Wenn man körperlich versehrt ist, muss man lernen, liebevoller und nachsichtiger mit sich selbst umzugehen.“ Umso mehr freut sie sich jetzt auf die Tour mit dem neuen Album im Gepäck: „Ich will diesen neuen Lebensabschnitt so richtig auskosten.“

Stadtpark: 11.6., 19 Uhr, 62,50 Euro

Karten zu gewinnen!

MOPOP verlost 3 x 2 Karten! Wer gewinnen möchte, schreibt bis 8.6., 11 Uhr, eine E-Mail an [email protected], Stichwort „Garbage“ und beantwortet die Frage: Wie heißt die Sängerin der Band?