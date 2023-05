„Ganz viel Energie”: Sarah Connors umjubelter Tour-Auftakt im Norden

Nach monatelanger Pause wegen einer Knieverletzung steht Musikerin Sarah Connor wieder auf der Bühne. Beim Tourstart unter freiem Himmel in Bad Segeberg ist sie am Freitagabend voller Energie und erfüllt einem kleinen Mädchen einen großen Wunsch.

„Bad Segeberg, wo seid Ihr?“, ruft Popsängerin Sarah Connor ihren mehr als 9500 Fans bei ihrem Tourauftakt in Bad Segeberg zu. Aufstehen, mitklatschen – schon gleich zu Beginn ihres ausverkauften Konzertes auf der Freilichtbühne am Kalkberg macht die 42-Jährige deutlich, was sie sich an diesem Freitagabend vorgenommen hat: Sie wolle in dieser schwierigen Zeit mit so vielen bedrückenden Nachrichten ein bisschen Leichtigkeit schenken, sagt die Musikerin.

Sarah Connor: Mit „ganz viel Energie“ in Bad Segeberg

Sie hatte wegen einer schweren Knieverletzung nach einem Ski-Unfall monatelang pausieren müssen. „Bei mir hat sich in den letzten Monaten ganz viel Energie angestaut.“ Nun ist sie zurück auf der Bühne. Ein bisschen Tanzen in Turnschuhen geht inzwischen schon wieder ganz gut. Bis zum 16. September ist Connor während ihrer Tour „Sommer Open Air“ bundesweit zu hören.

Rund 9500 Fans feierten Sarah Connor in Bad Segeberg. Foto: dpa | Marcus Brandt

Sie startet vor schöner Kulisse – normalerweise sind an dieser Bühne die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen zu sehen. Bei gutem Wetter präsentiert die lässig gekleidete Connor zweieinhalb Stunden lang gut gelaunt vor allem deutschsprachige Lieder aus ihren Alben „Muttersprache“ (2015) und „Herz Kraft Werke“ (2019).

Ob bei Hits wie „Wie schön du bist“, „Kommst Du Mit Ihr“ oder „Vincent“ – lautstark singt das bunt gemischte Publikum begeistert mit und schwenkt die Arme im Takt. Unzählige Handykameras sollen diese Momente festhalten. Auch einige ältere Hits wie „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ gibt es noch einmal zu hören.

Dabei scherzt die vierfache Mutter mit dem Publikum, plaudert über Familienalltag oder gebrochene Herzen. Die Plakate ihrer Fans aus den ersten Reihen wecken immer wieder ihr Interesse. „Darf ich mit Dir singen?“, fragt darauf die siebenjährige Lotta. Sie darf.

Sarah Connor holt Lotta (7) auf die Bühne

Hand in Hand steht das kleine Mädchen wenig später mit seinem Idol für ein Duett auf der Bühne. Ein anderer Fan kann der Sängerin ein Bier ausgeben. „Ich habe solange keinen Alkohol getrunken“, sagt sie nach einem Schluck und reicht den Becher bald weiter.

Erst nach mehreren Zugaben verabschiedet sich die in Delmenhorst geborenen Sängerin von ihren Fans. Vor dem letzten Lied rückt Connor ab von der Leichtigkeit. Sie berichtet nachdenklich über zwei ukrainische Familien, die wegen des Krieges mit in ihrem Haus wohnen, und deren Ängste um Angehörige in der Heimat.

Während sie den Song „Augen auf“ anstimmt, flackern Bilder von Kriegsgeschehen auf einer großen Leinwand – das Video endet schließlich mit einem riesigen, bunten Peace-Zeichen. „Danke, Bad Segeberg!“, verabschiedet sich die Sängerin begleitet vom großen Applaus ihres Publikums. (dpa/mp)