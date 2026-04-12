Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

Konzerte

Ganz bewusst ein bisschen drüber: 5 Seconds Of Summer live in Hamburg

Veröffentlicht

Die vier Bandmitglieder von 5 Seconds Of Summer sitzen auf einem roten Sofa.
Superstars aus Sydney: Luke Hemmings (v. l.), Michael Clifford, Calum Hood und Ashton Irwin sind 5 Seconds Of Summer.
Foto: Live Nation

Wenn eine als Boyband gestartete Gruppe eine neue Ära einläutet, dann haut das nicht immer hin. 5 Seconds Of Summer ist das mit ihrem neuen sechsten Album „Everyone’s A Star!“ auf wundersame Weise gelungen.

Die Australier sind laut, futuristisch und ganz bewusst ein bisschen drüber. Aufgeblasene Rockstar-Attitüde trifft auf grelle Visuals – alles daran ist satirisch überspitzt. Sie nehmen ihren eigenen Mythos auf die Schippe und verwandeln diese Selbsterkenntnis in pure Freude. Songs wie „Not OK“ und „Boyband“ spielen mit dem Humor.

Was bedeutet es, im Jahr 2026 ein Star zu sein?

Auch optisch präsentiert sich die neue Band-Epoche in einem kaleidoskopischen Feuerwerk; Fotos verzerren sie zu surrealistischen Karikaturen und spiegeln so das zentrale Thema des Albums wider: Ruhm als Kostüm und Spiegel zugleich. Der Titel des Albums gibt die Richtung vor: „Als wir ‚Everyone’s A Star!‘ schrieben, ging es uns vor allem darum, dass im Zeitalter der Influencer irgendwie jeder die Hauptrolle spielt. Man geht auf ein Festival, und anstatt sich auf die Bühnenshow zu konzentrieren, versucht jeder, die Hauptrolle in seiner eigenen Geschichte zu spielen“, erklärt Sänger Luke Hemmings (29).

Das könnte Sie auch interessieren: Michael Patrick Kelly: „Ich hatte eine Phase, in der ich zu zerbrechen drohte“

Seit 15 Jahren bilden 5 Seconds Of Summer eine Einheit und sind quasi im Scheinwerferlicht groß geworden. „Aber was bedeutet es, im Jahr 2026 ein Star zu sein? Es bedeutet: Wenn jeder ein Star ist, ist niemand mehr ein Star.“

Mitreißende Live-Shows

Die Band war auch vorher schon bekannt für ihre mitreißenden Live-Shows, diesmal wollen sie noch einen draufsetzen. „Das Wichtigste für uns bei diesem Album ist: Wie können wir etwas machen, das wir noch nie zuvor gemacht haben?“, fragt Lead-Gitarrist Michael Clifford. „Dinge komplett neu und anders als beim letzten Mal zu tun, ist uns sehr wichtig, ohne dabei den roten Faden zu verlieren, den die Leute – und wir – lieben.“ Ein bisschen sind 5 Seconds Of Summer eben doch noch die Alten.

Barclays-Arena: 14.4., 19 Uhr, Karten ab 74,20 Euro;

Support: South Arcade und Master Peace

In diesem Artikel:, , ,

Das könnte Dich auch interessieren

Michael Patrick Kelly Michael Patrick Kelly
Interviews
Michael Patrick Kelly: „Ich hatte eine Phase, in der ich zu zerbrechen drohte“

Seine Popsongs laufen im Radio rauf und runter, und doch haben die Lieder von Michael Patrick Kelly mehr zu bieten als angenehme Oberflächlichkeit. Der...

vor 3 Tagen
Bunte Scheinwerfer erleuchten eine Bühne während eines Konzerts. Bunte Scheinwerfer erleuchten eine Bühne während eines Konzerts.
Konzerte
Da funkeln die Discokugeln: MainCourse und ihre mitreißende Hommage an die Bee Gees

So ein bisschen erinnert der Weg der niederländischen Band MainCourse an den ihrer Landsleute The Analogues: Die füllten mit ihren authentisch nachgespielten Beatles-Songs auch...

vor 6 Tagen
Alexander Scheer steht in einem orangefarbenen Anzug an einem Mikrofon. Alexander Scheer steht in einem orangefarbenen Anzug an einem Mikrofon.
Interviews
„Wir spielen die Songs – und wir fliegen“: „Heroes“ in der Laeiszhalle

Der wandelbare Schauspieler Alexander Scheer geht mit den größten Songs des Pop-Chamäleons David Bowie auf Tour. Und liest aus Büchern, die dessen Leben und...

vor 1 Tag
Anzeige
Anzeige