„Freude ist unsere Rebellion“: Evanescence bringen große Gefühle in die Barclays-Arena

Bemerkenswert: Das Album „Fallen“ von Evanescence ist bis heute eines der bestverkauften Alben des 21. Jahrhunderts und liegt nur knapp hinter „The Fame“ von Lady Gaga und „Back To Black“ von Amy Winehouse – den ikonischen Singles „Bring Me To Life“ und „My Immortal“ sei Dank. Das Werk bescherte der amerikanischen Alternative-Rock- und New-Metal-Band um Sängerin Amy Lee 2003 den Durchbruch.

Lee, die mittlerweile das einzige Mitglied ist, das seit Gründung im Jahr 1995 dabei ist, gestand unlängst, dass sie lange Zeit die Sorge hatte, als One-Hit-Wonder in die Musikgeschichte einzugehen. „Das war wirklich meine größte Angst, dass die Leute ‚Bring Me To Life‘ hören, das ganz anders war als alles, was wir sonst machen würden, und sich dann getäuscht fühlen. Es wäre wie eine Mogelpackung gewesen – sie hören dann den Rest unserer Musik und denken sich: ‚Oh, das ist ja gar nicht das, was ich erwartet hatte. Ihr habt uns angelogen‘“, so die Sängerin mit der Ausnahmestimme.

Evanescence: Neues Album nach fünf Jahren Pause

Die Sorge war unbegründet. Nach fünf Jahren Albumpause erschien im Juni mit „Sanctuary“ das sechste Werk von Evanescence. Mit den darauf enthaltenen Songs „Afterlife“ und „Who Will You Follow“ landeten sie erstmals zwei Nummer-eins-Hits in den US-Mainstream-Rock-Airplay-Charts.

Das könnte Sie auch interessieren: Lotte in Hamburg: Auf der Bühne ein wildes Kind – Ticket-Verlosung!

„Das Album ist ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte“, meint Lee, die Mutter eines Zwölfjährigen ist. „Freude ist unsere Rebellion – es ist der Treibstoff für den Kampf gegen die schlechten Dinge. Jetzt, da es uns seit über 20 Jahren gibt, spüre ich eine unglaubliche Tiefe. Es geht nicht nur um die neue Musik … Da ist auch diese Kraft der Nostalgie, ein gemeinsames Leben mit dem Publikum, das wir bereits in der Vergangenheit miteinander aufgebaut haben.“

Barclays-Arena: 23.9.,19 Uhr, ab 68,40 Euro, mit Co-Headliner Poppy und Special Guest Nova Twins