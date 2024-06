Fan-Fest mit den Punk-Rebellen: Green Day live auf der Trabrennbahn erleben!

Punk in den Neunzigern hat einen Namen: Green Day! Wenn das Trio – Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool – im Rahmen seiner „The Saviors Tour“ Hamburg einen Besuch abstattet, hat es seine Headliner-Sets bei Rock am Ring/Rock im Park gerade hinter sich und obendrein noch die Berliner Waldbühne gefüllt. Denn diesen Sommer gibt es fett zu feiern: 30 Jahre sind seit ihrem Durchbruchs-Album „Dookie“ vergangen, 20 Jahre seit „American Idiot“. Beide Kult-Werke spielen sie in ganzer Länge. Ein echtes Fanfest, dafür braucht es keinen Fußball!

Als die Herren von der US-Westküste am 1. Februar 1994 ihr drittes Album „Dookie“ vorlegten, beenden sie damit die Vorherrschaft des Grunge, der längst von der Schmuddel-Nische in den Mainstream gewandert ist. Mit dem Tod von Kurt Cobain liegt das Genre komplett am Boden. Green Day werden zu Pionieren des Pop-Punk, denen später Bands wie The Offspring und Blink-182 folgen sollen.

Green Day feiern 30 Jahre „Dookie“

Knackige schnelle Songs, melodische Refrains, verzerrte Gitarren, humorvolle Texte über Selbstmitleid, Ex-Freundinnen und Drogen – die Jugend hat Bock auf das Alternativ-Programm von Green Day! Songs wie „Basket Case“ oder „When I Come Around“ werden zu rebellischen Hymnen für die Ewigkeit. Mit ihren energiegeladenen Shows haucht die Band dem Punk-Genre neue Lebensgeister ein und macht es zum Massenphänomen.

Green Day gelingt gleich zweifach, was vielen Gruppen nicht einmal gelingt: Zehn Jahre später fangen sie mit dem Konzeptalbum „American Idiot“ die Stimmung der Nullerjahre nach 9/11 ein. Die Hitsingles „Boulevard Of Broken Dreams“ und „Wake Me Up When September Ends“ zeigen soziale Missstände auf – Green Day sind erwachsen geworden.

Green Day mit den Donots auf der Trabrennbahn

Im Januar erschien mit „Saviors“ das 14. Studioalbum, das sie als „Soundtrack für eine Welt in Flammen“ bezeichnen. „The American Dream Is Killing Me“ heißt es im Eröffnungssong. Und auch die Melodien bleiben gut im Ohr hängen. Die Grenzen dessen, was Punkrock sein kann oder sein darf, hat das Trio eh schon lange pulverisiert. Auch deshalb sind Green Day so erfolgreich.

Als Support heizt die deutsche Rock- und Punkband Donots ein. Auch die Herren haben ein 30-jähriges Jubiläum zu feiern: das ihrer Band-Gründung.

Trabrennbahn Bahrenfeld: 11.6., 18 Uhr, nur noch VIP-Tickets erhältlich

