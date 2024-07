Extrem cool: The Kills kommen im August mit neuem Album ins Docks

Das jüngste Album der Indierocker war eine Überraschung – aber eine fantastische. Im August präsentieren The Kills es live im Docks.

Es klingt so platt, aber das eine, passende Adjektiv für The Kills ist: cool. Herrje, ist dieses britisch-amerikanische Duo cool! Schon, als die Band in den frühen 2000ern mit freundlichen Pokerfaces mitten in die Indie-Szene explodierten, mit ihrem sexy krachigen, auf Melodien weitestgehend verzichtenden Debüt „Keep On Your Mean Side“, horchten wir ehrfürchtig auf.

„Keep On Your Mean Side“ heißt das Debüt von 2003

Und dann machten Alison Mosshart und Jamie Hince auch noch all diese anderen Dinge, die so unheimlich lässig waren. Hince heiratete Model-Göttin Kate Moss, die damals nach der Beziehungs-Achterbahnfahrt mit Pete Doherty einen solideren Partner gebrauchen konnte. Immerhin bis 2015 blieben beide ein Paar. Und Mosshart gründete mit Jack White die Supergroup The Dead Weather und gönnte sich, Gerüchten zufolge, ein Techtelmechtel mit Harry Styles, bevor sie mit dem rotschöpfigen Schauspieler Damian Lewis („Homeland“) sesshaft wurde.

Bei der Musik der Kills ging es von Anfang an konsequent um Lässigkeit, Leidenschaft und künstlerische Qualität. Alles Unnötige, alles Gefällige, kratzten die beiden eiskalt aus ihren Songs heraus. Rumpelig, unbequem und spartanisch klang das, und unfassbar – naja, cool halt. Karriere, hatte man das Gefühl, schien dem Duo eher zweitrangig zu sein.

Extrem cool: Alison Mosshart und Jamie Hince sind The Kills

Deshalb wunderte man sich kaum, wenn Alben zuletzt eher sporadisch erschienen. Wenn man gerade nichts zu sagen hat, hält man eben die Klappe. Aber wenn da was lodert, muss es raus. So war es Ende vergangenen Jahres mit der neuen Platte „God Games“, mit der wohl niemand so wirklich gerechnet hätte.

Die aktuellen Kills klingen wuchtig wie eh und je, aber irgendwie eleganter, lasziver, irgendwie einen Hauch erwachsener. Oft ist es ja so, dass man trotz aller Grund-Zuneigung ein wenig ratlos vor neuen Alben einst angesagter Indie-Kapellen steht und nicht recht weiß, wie man sich zu deren Belanglosigkeit verhalten soll. Die Gefahr besteht hier nicht: „God Games“ ist kompromisslos, typisch The Kills und trotzdem frisch.

Am 11. August spielen The Kills im Docks in Hamburg

Wie immer balanciert das Duo ungerührt auf der scharfen Kante des Zeitgeistes. Das sollte man unbedingt auch live erleben. Und hier können wir einen neckischen Bogen schlagen: Gut, dass The Kills so unheimlich cool sind – denn sie spielen im tiefsten August im heißen Docks. Aber, um fair zu sein: Im lieblichen, grünen Stadtpark könnten wir uns diese beiden sexy Gremlins auch nicht recht vorstellen.



Docks: 11.8., 20 Uhr, 48 Euro