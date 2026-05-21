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Erobiques große Gartenparty: Zusammen schwingen und schwofen

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Mann mit Brille und einem pinken T-Shirt steht am Strand.
Carsten Meyer alias Erobique ist seit den 90ern aktiv.
Foto: Anne Backhaus

Wenn Carsten Meyer alias Erobique auf die Bühne tritt, entsteht sofort eine ganz besondere Atmosphäre: Der Hamburger Alleskönner schafft es wie kaum ein anderer, mit seiner Musik kollektive Leichtigkeit auszulösen – und für ein gemeinschaftliches Schwingen und Schwofen zu sorgen.

Seit den 90ern ist er aktiv, hat mit DJ Koze und der Band International Pony gezeigt, wie die Beach Boys heute klingen könnten, hat Elektro-Funk, Easy-Listening, Schmusepop und Retro-R&B zu etwas ganz Eigenem zusammengequetscht, verspielt und tanzbar, hat Konzerte gegeben, die eher Happenings glichen, mit viel Improvisation und noch mehr Groove. Musik soll nicht nur gespielt, sondern erlebt werden – von allen gemeinsam.

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Erobique hat als Theaterkomponist und -musiker gearbeitet, Hörspiele und Filmmusiken entwickelt – und auch die Musik für die preisgekrönte TV-Serie „Der Tatortreiniger“. Jüngst hat er seine Bilder ausgestellt. Und ein Dutzend Alben mit oder von ihm gibt es auch. Was macht der Erobique eigentlich nicht? Fragt ihn selbst! Denn jetzt ist er im Stadtpark zu erleben, als Gastgeber seiner „Großen Gartenparty“.

Verlosung!

3 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicken Sie bis 25.5. eine E-Mail mit Betreff „Erobique“ an [email protected] und beantworten Sie die Frage: Wo tritt Erobique jetzt auf?

Stadtpark-Open-Air: 29.5., 19 Uhr, 56 Euro

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