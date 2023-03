Durchstarter Power Plush endlich live in Hamburg: Letzte Tickets gewinnen!

Ende 2022 gingen Power Plush durch die Medien: „Popstars in spe“ wurden sie genannt, und hier fragten wir: „Sind das die Durchstarter 2023?“ Jetzt kann man sich live von den Fähigkeiten der Band überzeugen.

Wer heute im Musikgeschäft was werden will, braucht regelmäßige Veröffentlichungen – und ordentlich Durchhaltewillen, sagt Udo Dahmen, Professor von der Popakademie in Mannheim. Und: „Social Media ist für alle ein Muss“, schließlich sollen Newcomer vor allem nahbar sein, so der Experte. Power Plush können das alles ganz easy abnicken: check!, check!, check!

Anfang Februar brachten die Chemnitzer ihr viel gelobtes Debütalbum „Coping Fantasies“ raus, sie supporteten unter anderem die Beatsteaks, Tocotronic, Drangsal und die Antilopen Gang. Und seit gestern sind sie auf großer Headliner-Tour – und auf ihrem Insta-Account regnet’s lila Herzen, Sterne und Regenbogen. Läuft also.

Anzeige

Klanglich treffen bei Power Plush harmonische Gitarren auf verspieltes Songwriting, ihre Einflüssen reichen von Punk, Sub-Pop-Indie bis hin zu Disco und R’n’B. Mit diesem „Power-Sound“ wollen sie jetzt Fans-Herzen landauf, landab erobern. Hamburg haben sie dabei offensichtlich schon im Sack: Das Konzert in der Molotow-Skybar ist ausverkauft. Ein Glück, dass es hier die letzten Tickets zu gewinnen gibt.

Molotow-Skybar: morgen, 20 Uhr, ausverkauft; Support: Sloe Noon

Jetzt Tickets für Power Plush gewinnen!

Anzeige

MOPOP verlost 2×2 Tickets für das ausverkaufte Konzert von Power Plush in der Molotow-Skybar.

Wer gewinnen will, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Power Plush“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt das aktuelle Album der Chemnitzer Band? Teilnahmeschluss: heute (17.3.)., 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb