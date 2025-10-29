Dropkick Murphys in Hamburg: Folk war gestern, jetzt wird’s laut!

Wie gut Punk und Irish Folk zusammenpassen, haben Bands wie Flogging Molly, The Pogues, Fiddler’s Green und – natürlich – die Dropkick Murphys bewiesen. Letztere kommen nun mit ihrem neuen Album „For The People“ nach Hamburg und sind nach zwei eher folklastigen Platten jetzt wieder richtig punkig-krachend unterwegs.

Anders als etwa Flogging Molly sind die Dropkick Murphys weniger instrumental-verspielt als vielmehr bretthart. Überwiegt bei jenen eher der mit schnellem Punk angereicherte Folk, sind die Murphys Punker aus Leidenschaft, die den Folk in einen aggressiven, teils in den Hardcore gehenden Mantel hüllen. Genau dafür lieben ihre Fans die Bostoner Band: die wilden Shows und die Verschmelzung von irischem und schottischem Folk mit rohem Punkrock.

Das wird eine fette Party!

Dass vor allem Themen der Arbeiterklasse thematisiert werden, gehört ebenso dazu wie Texte über Alkoholkonsum und dessen Auswirkungen. Bei den Konzerten wird traditionell viel Bier getrunken und ausgelassen gefeiert, wobei sich die Fans als große Party-Familie verstehen und es meistens friedlich bleibt. Musikalisch holten sie sich teils hochkarätige Gastmusiker für ihre Albumproduktionen, etwa Bruce Springsteen oder Fat Mike von NOFX.

Immer wieder einfallsreich zeigten sich die Dropkick Murphys, nicht nur was ihren Stil angeht. Als eine der ersten Bands gaben sie während der Corona-Lockdowns Konzerte via Live-Stream und erreichten damit Millionen. Weil ihre beiden folkigen Alben nicht an die Erfolge ihrer früheren Alben anknüpfen konnten, haben sie angekündigt, auf dieser Tour außer den neuen Songs die Hits ihrer vier erfolgreichsten (und deutlich rotzigeren) Alben „Going Out In Style“, „Signed And Sealed In Blood“, „11 Short Stories Of Pain & Glory“ und „Turn Up That Dial“ zu spielen. Das wird eine fette Party!

Sporthalle: 29.10., 19 Uhr, 70 Euro