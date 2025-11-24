Das coolste Konzert der Stadt – und (fast) nur für Kinder: „Unter meinem Bett“ wird zehn

Das Schönste am Geburtstag? Na gut, neben Kuchen und Kerzen und vielleicht auch ein paar Geschenken? Ein richtig gutes Lied, das alle für einen singen. Das weiß auch das Team der erfolgreichen Kindermusik-Reihe „Unter meinem Bett“ – und beschenkt sich einfach selbst: mit einem neuen Song UND mit einer großen Geburtstagfeier am Sonntag in der Fabrik. Denn „Unter meinem Bett“ wird zehn!

Das erste Album kam 2015 raus – auf die Welt gebracht von unter anderen Wolfgang Müller und Francesco Wilking (Die Höchste Eisenbahn). Ein Riesenerfolg made in Hamburg. Fürs erste Album gab es eine „Goldene Schallplatte“, sieben weitere reguläre „Unter meinem Bett“-Sampler und ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland folgten. Sogar der britische „Guardian“ wurde auf die Reihe (und deutsche Bands, die gute Musik für Kinder machen) aufmerksam – und schrieb begeistert über das Phänomen „Indie turns to Kindie“.

10 Jahre „Unter meinem Bett“: Neuer Song „Weil du heut Geburtstag hast“

Zu Recht. Denn auf jedem „Unter meinem Bett“-Album ist ein Who-is-Who der coolsten deutschen Singer/Songwriter:innen zu hören. Olli Schulz war schon dabei, Jan Plewka, Mine, Edgar Wasser, Andeas Dorau, Maeckes, Lotte, ClickClickDecker, Lina Maly und viele mehr.

Die Lieder sind gnadenlos unpeinlich, überhaupt nicht kindisch und sprechen Themen an, die Kinder eben so beschäftigen: „Immer muss ich alles sollen“ (Gisbert zu Knyphausen), „Lass mich (nicht) allein“ (Francesco Wilking zusammen mit Dokter Renz von Fettes Brot), „Traurig“ (Antje Schomaker und Fatoni). Auch Migration, Toleranz und Klimaschutz werden in den Songs thematisiert. Popmusik für die ganze Familie, die die Kleinen und die Großen gleichermaßen ernst nimmt.

Foto: Thomas Ertmer Im Publikum viele Kinder, auf der Bühne Stars der deutschsprachigen Indie-Szene: so sehen „Unter meinem Bett“-Konzerte aus.

Für den neuen Song – „Weil du heut Geburtstag hast“ – haben sich die Songwriter Francesco Wilking und Moritz Krämer mit vielen der prägenden „Unter meinem Bett“-Künstler:innen: zusammengetan. Er erscheint am 28. November (Oetinger Audio), zwei Tage später steht die große Sause in der Fabrik an. Live auf der Bühne sind dann unter anderen Larissa Pesch, Lisa Who, Sebastian Madsen, Karl die Große, Pauken & Planeten, Desiree Klaeukens, Bernd Begemann, DJ Kekse – „und ein Surprise-Act“, wie Sebastian Tim vom Veranstalter „Koralle Blau“ verrät.

„Unter meinem Bett“-Konzert in der Fabrik: „Surprise-Act“ erwartet!

Und wer nach Sonntagnachmittag noch mehr!, mehr!, mehr! will von diesem wunderbaren Musikspaß: kein Problem! Gerade wurde der Termin für „Lütt im Park“ bekannt gegeben, dem großen Stadtpark-Open-Air mit vielen „Unter meinem Bett“-Stars: 21. Juni 2026 (15 Uhr, Kinder 3-12 J.: 28 Euro, Erwachsene: 34 Euro). Ein richtig hübsch geschnürtes Kindermusik-Paket – und wie gemacht für einen runden Geburtstag!

Geburtstags-Konzert: 30.11., 15 Uhr (Einlass 14 Uhr), Kinder: 19,70 Euro, Erwachsene: 28,50 Euro

„Lütt im Park“: 21.6.2026, 15 Uhr, Stadtpark-Open-Air, Kinder (3-12 J.): 28 Euro, Erwachsene: 34 Euro